A qué famosa bajaron de la cobertura del Mundial a último momento

La periodista deportiva Chechu Bonelli atraviesa un momento de profunda tristeza tras confirmarse que no viajará para cubrir el Mundial 2026. A pesar de ser una de las grandes apuestas de la señal La Casa para este evento junto a su compañero Cachete Sierra, la conductora fue notificada de la cancelación de su pasaje apenas una semana antes del traslado programado.

Durante una charla con Yanina Latorre en SQP, la modelo explicó que al momento de recibir la propuesta laboral contaba con otras opciones pero "me terminé definiendo por este trabajo porque me dijeron que tenían un proyecto para ir al Mundial".

El golpe anímico resulta significativo para Bonelli debido a su formación profesional y sus aspiraciones personales. La protagonista manifestó que "siendo periodista deportiva, uno lo que más sueña es ir a un Mundial" y reconoció abiertamente que "la verdad es que no me lo esperaba".

Esta situación se dio en un contexto donde el proceso logístico ya estaba muy avanzado, al punto de que la empresa ya le había gestionado la visa de trabajo necesaria para desempeñarse legalmente en el exterior.

La decisión fue comunicada de manera abrupta, alterando los planes que la conductora sostenía para este mes de junio de 2026. A pesar de la desilusión, ella mantiene una postura comprensiva frente a los argumentos que recibió por parte del canal de streaming.

Sobre esa conversación definitiva, relató que "me dijeron que trate de bancar a ver si más adelante puede salir la posibilidad de ir", concluyó sobre la promesa que le hicieron tras su baja imprevista del certamen.