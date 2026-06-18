A qué famoso Marley le encontró una mujer escondida en su habitación

El conductor Marley y el influencer Ian Lucas protagonizaron un episodio imprevisto durante la cobertura del Mundial 2026 para el programa Por el Mundo Mundial el 18 de junio. Mientras el presentador recorría la vivienda del equipo, decidió ingresar a la habitación del ex participante de MasterChef Celebrity.

Al notar la presencia de las cámaras, el joven intentó detener el ingreso entre risas y manifestó que "Mi dormitorio no se puede mostrar" debido a que se encontraba visiblemente incómodo y sonrojado.

Sin embargo, el animador abrió la puerta y descubrió a Renata Mónaco, la pareja del creador de contenido. Ante la sorpresa, el conductor preguntó "¿Quién está? ¿La novia?" y luego añadió "Bienvenida, Renata" para recibir a la joven frente a los espectadores.

Lejos de esconderse, ella saludó con naturalidad y se sumó al momento. La escena tuvo una gran repercusión digital ya que el influencer intentaba mantener su relación sentimental con un perfil bajo durante los últimos meses.,

Previamente, el padre del joven había expresado sus dudas sobre el nuevo vínculo sentimental de su hijo al declarar que "Lo de las fechas no me termina de cerrar" en relación al comienzo del noviazgo. El hallazgo de la joven en el cuarto se sumó a las revelaciones que el conductor venía realizando días atrás sobre la vida amorosa de su compañero de programa durante la estadía en la competencia deportiva.,