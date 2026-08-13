A qué famoso periodista intentó tentar Milei para que sea de su gobierno

Martín Liberman cumplió 51 años consolidado como una de las figuras más discutidas del periodismo deportivo argentino. Tras 30 años de carrera el conductor se alejó de los medios tradicionales para enfocarse en su canal de YouTube y en radio Late.

En el plano personal convive con Ana Laura López y sus hijos Blas de 17 años y Milo de cuatro. Sobre la llegada del menor recordó que fue un camino difícil por un problema de salud y que le dijo a su esposa "Primero enamorémonos, y después vemos".

Al analizar el Mundial 2026 el periodista fue tajante al señalar que "me pareció un partido raro" y que "Argentina jugó pésimo" debido a la falta de respuesta física ya que para él los jugadores "no tenían resto". Opinó en Paparazzi que "no tengo nada de qué agarrarme para tirar del hilo" sobre teorías conspirativas y criticó errores del técnico en la lista. Para el futuro del equipo nacional sostuvo que "es el momento de Diego Simeone" si Lionel Scaloni decide no continuar.

Su relación con los astros del fútbol marcó su historia. Sobre Diego Maradona afirmó que "jamás en su vida me dijo que tuvieron que entregar el Mundial" de Italia 90. Lo definió como su superhéroe y recordó que como amigo el astro se ponía la capa de "Superman". Al comparar a los grandes aclaró que "Messi está sano y Diego tenía una enfermedad" y que no tiene sentido compararlos por las épocas.

Respecto a Juan Román Riquelme lamentó el distanciamiento tras un llamado donde le preguntó "¿De qué lado estás?". Además calificó la gestión del dirigente en Boca como "paupérrima". Por el contrario mantiene contacto por WhatsApp con Cristiano Ronaldo quien siempre le pregunta "Bro, ¿cómo está Blas?".

En cuanto a las críticas en redes sociales denunció actos discriminatorios y expresó que "cuando dicen que en nuestro país no se discrimina, yo me cago de risa. ¿No se discrimina? Te presto mi teléfono un ratito nada más". También se burló de las acusaciones de falta de patriotismo diciendo "¡Si yo nací en Mongolia y quiero que pierda Argentina!".

Liberman aceptó que en el ambiente "Me eligieron como villano, es el rol que me toca. Es incómodo, feo, injusto, pero me la tengo que bancar". Al ser consultado sobre los mejores de su rubro afirmó "me saco, porque para mí, soy el mejor".

También reveló que recibió propuestas políticas del actual Presidente pero las rechazó para evitar que le digan que viaja "Con la nuestra". Dentro de su hogar se describió como "un hinchapelotas" y mantiene reglas estrictas como el hecho de que "no existe entrar con zapatos a mi casa. Nadie, no me importa quien sea" para lo cual ofrece botas quirúrgicas. Además aseguró que "nadie puede tocar el lavarropas" porque se encarga él mismo de las tareas domésticas.

Sobre el paso del tiempo reflexionó que "Me queda mucho menos de lo que ya viví". Respecto a figuras como Marcelo Tinelli confesó que "medio falsete me parece" y sospecha que le hizo "una tramoyeta" en el pasado.

En el ámbito del fútbol opinó que Maxi López "tiene calle, es distinto" en comparación con Mauro Icardi. Al referirse a la convivencia interna en la Selección sentenció que "los futbolistas son complicados, no son buenos". Finalmente aseguró que no se arrepiente de su estilo y le diría a su versión joven "Seguí así. No transes, mantené tus ideales".