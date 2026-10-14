A qué país se escapó Icardi con la China Suárez y abandonó a sus hijas

Mauro Icardi, Wanda Nara, Nora Colosimo, la China Suárez y la pequeña Isabella Icardi quedaron envueltos en un nuevo conflicto que desató la alarma por la actitud del futbolista desempleado hace cuatro meses. Nora Colosimo expuso públicamente la delicada circunstancia que se vivió cuando el deportista abandonó a su propia hija de siete años para irse a Disney y Miami con María Eugenia Suárez.

La madre de la mediática reconstruyó las horas más complejas del incidente en el country donde habita el jugador con su pareja. La niña permaneció en el hogar únicamente acompañada por una empleada doméstica que acumula denuncias anteriores por agresiones hacia las menores, lo que generó un estado de alerta absoluto en todo el entorno familiar.

La angustia escaló de forma inmediata cuando la pequeña se comunicó desesperada con Wanda Nara en medio de un ataque de llanto desgarrador para que la fuera a retirar del barrio privado. Ante esa situación límite, se activaron los llamados pertinentes para lograr el acceso a la propiedad y poner a resguardo a la menor.

Nora Colosimo describió la violenta e irónica expresión con la que el delantero se dirigió a su propia hija antes de concretar su partida. “Llamá a la gorda pelotuda de tu mamá para que te venga a buscar”, le habría dicho Icardi a Isabella, según contó la abuela de la pequeña al detallar que esto es contado por la nena.

Al ser indagada sobre los comportamientos del mediático, Nora Colosimo manifestó que no le sorprende nada de él porque considera que existen constantes episodios perjudiciales hacia las menores. La abuela de la niña concluyó su descargo señalando de forma categórica que son violentadas y maltratadas en todo sentido.