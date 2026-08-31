Este 31 de agosto se cumplen tres años de la muerte de Silvina Luna, la modelo y actriz que falleció en 2023 a los 43 años después de atravesar durante más de una década graves problemas de salud. En un nuevo aniversario, amigos y colegas volvieron a recordarla en las redes sociales con emotivos mensajes.

Uno de ellos fue Gustavo Conti, quien mantuvo una estrecha amistad con Silvina desde que ambos participaron de Gran Hermano. El actor compartió varias fotografías de los momentos que vivieron juntos y expresó cuánto sigue presente su amiga pese al paso del tiempo.

“Hoy 3 años ya, gordita hermosa. El tiempo pasa, tan rápido, pero nunca te fuiste”, escribió Conti. Además, contó que todavía reza por ella todos los días y recordó las sonrisas y experiencias que compartieron durante más de dos décadas de amistad.

El actor también destacó el cariño y la alegría que caracterizaban a Silvina y cerró su publicación con un deseo: que pueda estar en paz. El mensaje rápidamente generó repercusión entre los seguidores de la modelo.

Otro de los artistas que decidió recordarla fue Leo García. El músico cumple años justamente cada 31 de agosto, pero aprovechó la fecha para dedicarle unas palabras a Luna y destacó haber tenido la oportunidad de conocerla y compartir una etapa de su vida con ella.

La lucha de Silvina Luna

Silvina Luna murió el 31 de agosto de 2023 luego de años de complicaciones de salud derivadas de una intervención estética realizada por Aníbal Lotocki. Los problemas terminaron afectando sus riñones y la obligaron a realizar tratamientos de diálisis mientras esperaba un trasplante.

Durante sus últimos años, la modelo habló públicamente en diferentes oportunidades sobre la enfermedad y las dificultades que enfrentaba. Una de aquellas declaraciones volvió a circular con fuerza al cumplirse tres años de su muerte.

“Me encanta vivir, me gusta la vida. ¡Quiero vivir!”, había expresado Silvina durante una entrevista con Ángel de Brito, mientras atravesaba uno de los momentos más difíciles de su estado de salud.

Tres años después de su muerte, aquellas palabras y los mensajes publicados por quienes fueron parte de su vida volvieron a colocar su historia en el centro de la escena y a mantener presente su recuerdo.