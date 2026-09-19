A un año del asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, sus familiares organizaron una jornada de homenaje y reclamo de justicia en La Tablada. La convocatoria contempla una concentración, una marcha con velas y la presentación de un mural con los rostros de las tres jóvenes. La actividad fue difundida por sus familiares y se desarrollará este sábado en distintos puntos de Ciudad Evita.

La marcha con velas

Los asistentes comenzarán a reunirse desde las 20 en la zona de La Quila y El Tiburón, en Ciudad Evita, el último lugar donde las jóvenes fueron vistas antes de subir a una Chevrolet Tracker blanca durante la noche del 19 de septiembre de 2025.

A las 21:30 está previsto el inicio de la marcha con velas. Los familiares pidieron que quienes participen lleven un paquete de velas para acompañar el recorrido, que buscará reproducir de manera simbólica parte del trayecto realizado por la camioneta que trasladó a las jóvenes hasta Florencio Varela.

La movilización avanzará hacia la avenida Crovara y luego continuará hasta la rotonda de La Tablada, un sitio donde se realizaron numerosas manifestaciones durante los días posteriores a la desaparición.

Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez. (Archivo)

El mural y el homenaje

La jornada continuará hasta la medianoche, cuando está prevista la presentación de un mural dedicado a Brenda, Morena y Lara. También se realizará una suelta de globos como parte del homenaje.

Las tres jóvenes fueron vistas por última vez cerca de las 21:29 del 19 de septiembre de 2025. Lara tenía 15 años, mientras que Brenda y Morena tenían 20 años. Sus familiares denunciaron la desaparición luego de que no regresaran a sus casas.

Cinco días después, efectivos de la DDI de La Matanza llegaron a una vivienda ubicada en Chañar 702, en Villa Vatteone, Florencio Varela. Allí encontraron rastros de sangre y detuvieron a dos personas que, según la investigación, intentaban limpiar la escena. Los cuerpos de las jóvenes fueron hallados enterrados en el patio trasero.

Una causa que continúa

La investigación pasó posteriormente al fuero federal y quedó bajo la órbita del Juzgado Federal N°2 de Morón. Según la información difundida este sábado, actualmente hay 16 personas detenidas y seis permanecen prófugas.

Entre los acusados se encuentra Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, quien fue extraditado desde Perú en mayo y quedó alojado en el penal de Marcos Paz. Está procesado como presunto coautor de tres homicidios agravados.

La investigación analiza una posible trama vinculada al narcotráfico y una hipótesis que relaciona el ataque con el supuesto robo de cocaína a integrantes de una organización. Sin embargo, todavía no pudo establecerse qué ocurrió con esa droga ni cuál habría sido la participación de las tres jóvenes en ese conflicto.