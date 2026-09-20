A un año del triple femicidio narco que conmocionó al país, Paula Fabero, mamá de Brenda del Castillo, contó cómo atraviesa el duelo y reveló que reproduce audios de su hija para que su nieto, que hoy tiene dos años, pueda mantener presente la voz de su mamá. “Le pongo siempre audios de ella para que no la olvide”, relató.

Brenda del Castillo fue asesinada junto a su prima Morena Verdi y Lara Gutiérrez en septiembre de 2025. Las tres jóvenes desaparecieron el 19 de ese mes en La Matanza y sus cuerpos fueron encontrados cuatro días después en una vivienda de Florencio Varela. La Justicia federal investiga el caso como una presunta venganza vinculada al narcotráfico.

Desde entonces, la vida de Paula cambió por completo. La mujer contó que volvió a trabajar apenas tres semanas después de la muerte de su hija y que actualmente realiza doble turno para mantener a sus hijos más chicos y a su nieto, hijo de Brenda. Además, vive con custodia policial en la casa de sus padres.

El recuerdo de Brenda para su hijo

Una de las principales preocupaciones de la familia es que el pequeño pueda crecer conociendo quién fue su mamá. Por eso, Paula utiliza grabaciones, canciones y recuerdos familiares para mantener presente a Brenda.

El niño tenía poco más de un año cuando ocurrió el crimen y, debido a su corta edad, prácticamente no conserva recuerdos de ella. Su abuela intenta que pueda reconocer su voz a través de los audios que quedaron guardados.

Paula también visita todos los domingos el cementerio donde descansan los restos de su hija. Allí pasa varias horas antes de regresar a su trabajo y suele llevarle flores, escuchar música y recordar momentos que compartieron juntas.

Los últimos mensajes antes del crimen

La mujer también reconstruyó las últimas horas en las que mantuvo contacto con Brenda. Recordó que aquella noche hablaban por mensajes y que su hija le había pedido que comprara comida para su hijo. También le había contado que tenía pensado comenzar un curso relacionado con estética y pestañas.

La última conexión entre ambas fue cerca de las 23 del 19 de septiembre de 2025. Según recordó Paula, en ese momento Brenda ya se encontraba en el lugar de Florencio Varela donde posteriormente fueron asesinadas las tres jóvenes.

A un año del triple femicidio, la familia continúa reclamando justicia y espera que todos los responsables sean identificados y condenados. Para Paula, mientras avanza la causa judicial, mantener vivo el recuerdo de su hija se convirtió también en una forma de acompañar a su nieto mientras crece.