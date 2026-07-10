A un día de los cuartos de final, Messi mostró la intimidad de la Selección

El plantel de la Selección Argentina retomó las prácticas en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City tras vencer a Egipto y gozar de una jornada libre junto a sus familias.

Con la mente puesta en el duelo de cuartos de final ante Suiza del próximo sábado, el grupo alterna la alta exigencia física con espacios de distracción. En ese contexto de búnker mundialista, las rondas de mate, las partidas de truco y las charlas distendidas ganan terreno para descomprimir la presión colectiva.

El capitán Lionel Messi decidió compartir en sus redes sociales imágenes del descanso de los futbolistas durante un break del entrenamiento. En las postales se observa a los integrantes de la Scaloneta descalzos, riendo y compartiendo mates sobre el césped.

La actividad oficial de los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026 comenzará este jueves en Boston con el choque entre Francia y Marruecos, cuyo vencedor jugará la semifinal el 14 de julio ante España o Bélgica. Por el otro lado del cuadro, el combinado que avance entre Argentina y Suiza se medirá el miércoles 15 de julio contra el ganador de Inglaterra y Noruega.