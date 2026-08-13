A un famoso lo metieron preso y su esposa se abrió un OnlyFans para vivir

Majo Favarón, quien acompañó al médico Aníbal Lotocki durante todo su proceso judicial y encarcelamiento, decidió transformar su presente. La mujer de 43 o 44 años enfrentó una realidad compleja marcada por el agotamiento económico y la soledad personal.

Según sus propias palabras en el programa de Moria Casán, la situación financiera se volvió insostenible debido al costo de abogados, peritos y deudas acumuladas, lo que la llevó a buscar nuevas fuentes de ingresos.

En ese contexto, Favarón optó por abrir una cuenta en la plataforma OnlyFans. Respecto a esta incursión laboral, la exsecretaria de la clínica aseguró que "gané más plata mostrando fotos en tanga que con cualquier otra cosa". Esta medida fue informada directamente a Lotocki en una de sus visitas al penal, donde ella debió someterse habitualmente a requisas y cuestionamientos públicos por su vínculo con el condenado.

Sin embargo, las novedades no se limitaron al plano monetario. La mujer también sintió el peso de una rutina dedicada exclusivamente a las visitas carcelarias y al asedio mediático. Favarón reconoció que "hubo un momento en el que me sentí muy sola. Muuuy sola. Y quería estar con alguien. Entonces le dije a Anibal que quería darme la chance de conocer a un hombre. Y lo hice, empezé algo, pero con mucho miedo. Mucho miedo a las miradas, al qué dirán, a lo que pudieran decir, pero me animé lo mismo".

Esta nueva etapa marca un quiebre en la postura que mantuvo durante años. A pesar de haber estado al tanto de lo que ocurría en el consultorio de su marido, incluso ante denuncias por el fallecimiento de pacientes, Favarón decidió priorizar su libertad individual y bienestar emocional. El blanqueo de su nueva relación y su actividad en redes sociales representa un cambio drástico en la dinámica de la pareja que solía mostrarse incondicional ante la justicia.