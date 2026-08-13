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Cultura > Escándalo

A un famoso lo metieron preso y su esposa se abrió un OnlyFans para vivir

Majo Favarón reveló su difícil presente económico y sentimental ante la detención de su marido el doctor Aníbal Lotocki.

POR REDACCIÓN

Hace 14 horas
La mujer de 44 años trabajó como secretaria del médico.

Majo Favarón, quien acompañó al médico Aníbal Lotocki durante todo su proceso judicial y encarcelamiento, decidió transformar su presente. La mujer de 43 o 44 años enfrentó una realidad compleja marcada por el agotamiento económico y la soledad personal.

Según sus propias palabras en el programa de Moria Casán, la situación financiera se volvió insostenible debido al costo de abogados, peritos y deudas acumuladas, lo que la llevó a buscar nuevas fuentes de ingresos.

En ese contexto, Favarón optó por abrir una cuenta en la plataforma OnlyFans. Respecto a esta incursión laboral, la exsecretaria de la clínica aseguró que "gané más plata mostrando fotos en tanga que con cualquier otra cosa". Esta medida fue informada directamente a Lotocki en una de sus visitas al penal, donde ella debió someterse habitualmente a requisas y cuestionamientos públicos por su vínculo con el condenado.

Sin embargo, las novedades no se limitaron al plano monetario. La mujer también sintió el peso de una rutina dedicada exclusivamente a las visitas carcelarias y al asedio mediático. Favarón reconoció que "hubo un momento en el que me sentí muy sola. Muuuy sola. Y quería estar con alguien. Entonces le dije a Anibal que quería darme la chance de conocer a un hombre. Y lo hice, empezé algo, pero con mucho miedo. Mucho miedo a las miradas, al qué dirán, a lo que pudieran decir, pero me animé lo mismo".

Esta nueva etapa marca un quiebre en la postura que mantuvo durante años. A pesar de haber estado al tanto de lo que ocurría en el consultorio de su marido, incluso ante denuncias por el fallecimiento de pacientes, Favarón decidió priorizar su libertad individual y bienestar emocional. El blanqueo de su nueva relación y su actividad en redes sociales representa un cambio drástico en la dinámica de la pareja que solía mostrarse incondicional ante la justicia.

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