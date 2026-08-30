A un mes de la tragedia, colocaron una cruz en memoria de las siete víctimas

A un mes del accidente aéreo que provocó la muerte de siete personas en el Parque Nacional Ischigualasto, este sábado se realizó un homenaje en el mismo lugar donde ocurrió la tragedia. Allí fue colocada una cruz en memoria de las víctimas, como símbolo permanente para recordar a quienes perdieron la vida mientras cumplían una misión de servicio.

La ceremonia se llevó a cabo este 29 de agosto, exactamente 30 días después del siniestro que conmocionó a San Juan. La iniciativa fue impulsada desde el Parque Nacional Ischigualasto y contó con la presencia y bendición del obispo auxiliar de San Juan, monseñor Mario Robles.

La cruz quedó instalada en una zona de difícil acceso de la sierra, en el sector donde se produjo el impacto del helicóptero. El sitio fue elegido como espacio de memoria para las familias de las víctimas y para quienes participaron de las tareas posteriores al accidente.

Los fallecidos fueron Carlos Heredia, Rubén Castro, Jorge Carbajal, Germán Videla, Rodrigo Aimetta, Andrés Bosch y Matías Valenzuela.

Un homenaje en un lugar marcado por la tragedia

El coordinador del Parque Nacional compartió imágenes del homenaje y destacó el significado de regresar al lugar del accidente para instalar la cruz.

“No fue fácil, tanto por la odisea de llegar como por el dolor que nos generaba el volver ahí”, expresó al referirse a las dificultades del acceso y al impacto emocional que implicó regresar al sitio.

En su mensaje, también recordó a los siete fallecidos como personas que eligieron una vida vinculada al servicio y destacó valores como la valentía, la solidaridad, la camaradería y el compromiso.

“Siete titanes que eligieron una vida de servicio, compromiso y entrega”, señaló al evocar a las víctimas.

La llegada hasta el punto donde ocurrió el accidente volvió a demandar un recorrido por un sector inhóspito y de complicada accesibilidad. La misma dificultad del terreno había condicionado las tareas de rescate realizadas después del siniestro.

La cruz permanecerá en Ischigualasto

Durante el homenaje, monseñor Mario Robles bendijo la cruz, que permanecerá instalada en el lugar como símbolo de recuerdo y homenaje permanente.

A un mes del accidente, el sitio quedó así incorporado como un espacio de memoria dentro del paisaje de Ischigualasto. La cruz, ubicada frente a la inmensidad de la sierra, busca mantener presentes los nombres de las siete personas fallecidas.

El accidente ocurrió el 29 de julio, cuando un helicóptero Bell 412 se precipitó en una zona de difícil acceso del Parque Nacional Ischigualasto. Los siete ocupantes murieron como consecuencia del impacto.

Mientras familiares y allegados continúan atravesando el duelo, la investigación judicial permanece abierta para determinar las circunstancias y la mecánica del accidente. La colocación de la cruz marcó, en ese contexto, un nuevo momento de recuerdo para las víctimas a 30 días de la tragedia.