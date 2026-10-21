A una anciana de Rivadavia le robaron $2.000.000 y sospechan de alguien cercano

Durante la jornada del martes, una jubilada de 84 años de apellido Arrieta se presentó en la comisaría para reportar la preocupante desaparición de $2.000.000 que guardaba celosamente dentro de su domicilio particular ubicado en el conocido barrio UDAP III, situado en el departamento Rivadavia.

La damnificada explicó ante las autoridades policiales que el botín se encontraba oculto en el interior de un característico bolso floreado que solía dejar guardado en un mueble fijo de su vivienda, aunque reconoció con angustia que no logró determinar con exactitud en qué momento ni de qué manera se produjo la sustracción de sus ahorros personales.

Tras notar que el mencionado elemento ya no estaba en su lugar habitual, la mujer comenzó una intensa búsqueda por cada uno de los rincones y habitaciones de la propiedad con la esperanza de hallarlo, pero el transcurso de los días confirmó la peor de sus sospechas al constatar que el efectivo había desaparecido por completo sin dejar rastros aparentes.

Ante esta situación, el caso quedó de manera inmediata bajo la órbita de la UFI Delitos contra la Propiedad, entidad judicial que decidió caratular el expediente preliminarmente bajo la figura legal de hurto simple debido a que los peritos policiales no encontraron ningún tipo de indicios sobre violencia en los accesos del inmueble.

A raíz de la falta de signos de fuerza o roturas en puertas y ventanas, los investigadores a cargo del expediente comenzaron a barajar dos líneas principales de hipótesis para tratar de esclarecer el confuso episodio delictivo que afectó a la señora Arrieta.

Por un lado, los pesquisas centraron sus sospechas firmemente en la posibilidad de que el autor material del hecho haya sido alguna persona del entorno cercano de la víctima que contara con facilidades para ingresar al domicilio, mientras que como segunda alternativa no descartaron que un desconocido haya aprovechado algún descuido con la puerta abierta.