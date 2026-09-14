A una famosa la bajaron de un importante programa y hay guerra de canales

Las decisiones de programación en Telefe aceleraron los tiempos en la televisión. Ante números de audiencia que no alcanzaron las expectativas previstas, la señal resolvió adelantar el cierre de Gran Hermano para este lunes 14 y acortar la duración de Popstars, certamen que sufrió una pérdida gradual de público tras un inicio favorable. En este escenario, la producción definió el listado final de los 24 concursantes para el certamen culinario MasterChef Celebrity, nómina en la cual no figurará la presentadora Sabrina Rojas.

La propia conductora había expresado con anterioridad la existencia de conversaciones formales para sumarse al proyecto. Sin embargo, durante la emisión de este viernes 11 en Pasó en América, el equipo analizó las figuras confirmadas para la competencia y la presentadora abordó de manera directa el desenlace de las tratativas al señalar: "Me llamaron, iba a participar".

El obstáculo principal para concretar la incorporación radicó en los compromisos laborales vigentes de la figura con América TV y las dificultades para coordinar agendas con la propuesta de Telefe. La complicación técnica surgió a pesar de la reestructuración empresarial que vincula a ambas señales, las cuales pasaron a ser canales hermanos a partir de la compra realizada por el empresario Gustavo Scaglione.

La superposición de franjas horarias resultó determinante para truncar el acuerdo comercial entre las partes. La conductora detalló las razones del impedimento al declarar: "Me llamaron, pero los canales no se pusieron de acuerdo y con razón, porque más o menos vamos al mismo horario. Un ratito están los dos programas a la vez al mismo tiempo", haciendo referencia a la coincidencia temporal entre la emisión de Pasó en América y el certamen de cocina.