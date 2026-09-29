A una famosa le fueron infiel, invitó a pelear a la amante y estalló el chisme

El enfrentamiento mediático entre Melody Luz y Fio Giménez sumó un nuevo episodio que encendió la polémica en las redes sociales. Después de las declaraciones iniciales de la expareja de Cachete Sierra en un programa de streaming sobre Alex Caniggia, la controversia no paró de crecer entre las bailarinas.

La disputa dio un giro desgarrador cuando la exintegrante de El Hotel de los Famosos no dudó en proponerle resolver sus diferencias abajo o arriba de un ring. Por su parte, la otra protagonista intentó restarle valor a los ataques compartiendo una imagen en el aeropuerto con la frase "Ajajaja son terribles!! No tengo nada para decir, lo tomo como de quien viene".

Esa postura desató la ira de la bailarina, quien expuso mensajes de seguidores y lanzó duras críticas hacia la actitud de su colega. "Si viajas, procura sacarte foto con la gente, sino se te nota mucho el pony linda. ¿No querías pelear conmigo? Acá estoy", escribió al publicar una captura comprometedora.

La contienda personal llegó a su punto más alto cuando la pareja del hijo de Claudio Paul Caniggia cuestionó la vida sentimental de su rival. "De trola es decir que Alex te habló cuando es mi actual pareja y PADRE DE MI HIJA. Capaz algún día vos superes a tu ex y puedas formar una familia", arremetió sin rodeos en una de sus historias.

Para cerrar su descargo público mediante un video en la plataforma TikTok, la artista reafirmó su postura tajante frente a las provocaciones del medio. "Yo siempre voy a ser el problema, porque conmigo no van a hacer lo que se les dé la gana. Buen día. No se callen nada nunca", cerró de forma contundente ante sus seguidores.