A Wanda Nara se le escapó una foto íntima con Maxi López y hay rumores

En medio de sus picantes idas y vueltas con Nazareno Casero en MasterChef Celebrity y su debut cinematográfico en la película ¿Querés ser mi hijo?, la famosa conductora Wanda Nara sorprendió a todos sus seguidores al compartir una postal junto a su exmarido Maxi López. Acompañada por un particular mensaje en sus redes sociales, la empresaria dejó en evidencia que atraviesa un gran momento de complicidad con el exfutbolista al recordar una etapa muy importante de su relación pasada.

Lejos de los conocidos escándalos que protagonizaron en el ámbito mediático tras su separación, Wanda Nara y Maxi López demuestran que transitan una etapa de armonía y excelente trato. Este nuevo acercamiento quedó reflejado en los últimos meses mediante diversas apariciones públicas y divertidos intercambios frente a las cámaras que llamaron la atención de la prensa de espectáculos.

Durante un descanso en un cómodo sillón, la empresaria posó muy sonriente luciendo un conjunto estampado y un top negro mientras Maxi López se mostraba relajado a su lado. La imagen generó inmediatas repercusiones en el mundo digital, pero el verdadero revuelo llegó de la mano de la frase elegida para acompañar la publicación en las historias de Instagram.

Juntos en la casa que nació nuestro primer hijo. Pasando un fin de semana muy lindo, escribió Wanda Nara haciendo alusión directa a Valentino, el mayor de los tres hijos que tuvo junto al exdeportista. La frase textual reflejó la importancia de los recuerdos compartidos y el sólido vínculo afectivo que lograron construir con el paso de los años por el bienestar de su familia.