Abarca se suma al Top Race Junior desde este fin de semana

Incursionar en un deporte motor, pero en una modalidad diferente a la que el piloto está acostumbrado y tiene las bases es completamente un desafío. Y es eso lo que Juan Gabriel Abarca afrontará desde este fin de semana en Río IV cuando se suba por primera vez a un Top Race Junior, una de las divisionales de la categoría nacional.

El albardonero será uno de los pilotos que representarán a la provincia en el TR Junior ya que se suma a la nómina compuesta por Ariel Persia y Nicolás Luluaga.

El corredor de gran trayectoria en el rally, incursionará por primera vez en este tipo de categoría a nivel nacional aunque cuenta con un antecedente regional que se dio el año pasado cuando disputó una fecha del Zonal Cuyano.

Según contó Gabriel, “me sumo esta fecha al Junior. Desde el año pasado en la última fecha del Zonal Cuyano estuve participando. El que me hace el auto es Ariel Persia y siempre existió la posibilidad de hacerlo. Además tengo buena onda con la gente de la categoría que me invitó a probar un auto y que fueramos parte de ellos, pero hasta entonces por una cosa u otra no se había podido dar”.