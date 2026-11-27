El entrenador de Palmeiras, Abel Ferreira, elogió a Estudiantes de La Plata en la previa de la final de la Copa Libertadores 2026 y destacó su experiencia y fortaleza mental. El técnico portugués anticipó un encuentro competitivo y reconoció los méritos del equipo argentino para llegar a la definición continental.

«Creo que es un equipo extremadamente competitivo, con jugadores muy experimentados. Eso ayuda en este tipo de eliminatorias», expresó Ferreira al analizar al rival que tendrá este sábado en el estadio Centenario de Montevideo.

El reconocimiento a la fortaleza de Estudiantes

El entrenador tomó como referencia la clasificación del Pincha frente a Flamengo en las semifinales, cuando el conjunto argentino consiguió llevar la serie a los penales pese a jugar con un futbolista menos. Para Ferreira, esa actuación demostró la capacidad del equipo platense para sobreponerse a las dificultades y competir en instancias decisivas.

«Esto demuestra un lado mental también muy fuerte del equipo argentino», sostuvo el portugués. Además, remarcó que Estudiantes hizo méritos para alcanzar la final y que el partido tendrá las condiciones necesarias para ser un desafío exigente.

Ferreira va por otra Copa Libertadores

La definición ante el conjunto argentino será la cuarta final de Libertadores para Ferreira desde su llegada a Palmeiras en 2020. El entrenador conquistó las ediciones de 2020 y 2021, mientras que en 2025 terminó como subcampeón.

Desde su desembarco en el club brasileño, el portugués consiguió 11 títulos y se convirtió en el entrenador más ganador de la historia del Verdão. Ahora buscará sumar una nueva consagración continental frente a Estudiantes.

La final se disputará este sábado 28 de noviembre, desde las 17, en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay. El ganador se quedará con el título de la Copa Libertadores 2026.