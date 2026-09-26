Abel Pintos tendrá un encuentro especial con el papa León XIV durante la visita del pontífice a la Argentina. El cantante argentino fue convocado para presentarse ante el Papa el lunes 9 de noviembre en el Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole, y su participación ya cuenta con el aval del Vaticano.

La presentación está prevista para las 9:15, en el marco de la actividad que León XIV realizará en la institución dedicada a la asistencia y acompañamiento de personas con discapacidad. La invitación formal llegó al entorno de Abel Pintos en las últimas horas y, según trascendió, en los próximos días se definirán detalles de la actuación.

Qué canción cantará Abel Pintos

Uno de los interrogantes que todavía permanece abierto es qué canción interpretará el músico frente al pontífice. Ese dato aún no fue confirmado y será definido entre el equipo del artista y los organizadores de la visita.

Desde el entorno de Pintos destacaron la importancia de la convocatoria y la emoción que genera que haya sido elegido para participar de una de las actividades de León XIV durante su primera visita a la Argentina. “Es algo muy importante. Hasta que no lo vea, no lo creo”, señalaron desde su círculo cercano.

La agenda de León XIV en Argentina

El papa León XIV llegará al país el domingo 8 de noviembre y permanecerá hasta el miércoles 11. Durante esos días tiene previstas actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, con encuentros con autoridades, representantes de distintos sectores y fieles.

El lunes 9, además de su visita al Cottolengo Don Orione, el pontífice tendrá una jornada cargada de actividades. La agenda oficial contempla luego una misa en el Monumento de los Españoles, en Palermo, y otros encuentros vinculados con el mundo del trabajo, las comunidades cristianas y las distintas tradiciones religiosas.

La participación de Abel Pintos se suma así a los preparativos para la llegada del Papa. En paralelo, la Conferencia Episcopal Argentina presentó “Argentina con el papa León”, la canción oficial seleccionada para acompañar la visita del pontífice al país.