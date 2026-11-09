La visita del papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, tuvo un momento especial cuando Abel Pintos tomó el micrófono y le dedicó una canción al Pontífice. El cantante bahiense interpretó “La llave”, uno de sus temas más reconocidos, acompañado por integrantes del coro de la institución, en una presentación que se convirtió en una de las escenas destacadas de la jornada.

El encuentro se realizó durante la mañana de este lunes 9 de noviembre, en el salón principal del establecimiento. Frente al Papa, residentes, trabajadores y autoridades, Pintos ofreció una versión acústica de la canción, acompañado por jóvenes y residentes que forman parte del coro del Cottolengo. León XIV permaneció sentado junto a su comitiva y siguió atentamente la interpretación.

La música también tuvo un significado especial para quienes viven en la institución. La presentación permitió que los propios residentes fueran protagonistas de un momento compartido con uno de los artistas más reconocidos de la Argentina. Al finalizar, el Pontífice aplaudió sonriente.

El regalo especial que Abel Pintos preparó para León XIV

La presentación no fue el único gesto que el músico preparó para la visita papal. Abel encargó tres guitarras acústicas personalizadas con el nombre y la firma de León XIV. Una de ellas fue entregada al Santo Padre, otra quedó en el Cottolengo Don Orione como recuerdo del encuentro y la tercera pasó a formar parte de la colección personal del cantante.

En la previa, Pintos había reconocido que estaba viviendo la convocatoria con una profunda emoción, tanto por su fe como por la posibilidad de participar de un momento que no ocurre todos los días. “Soy un hombre de fe”, había expresado al referirse a la invitación.

El artista también había destacado la importancia de la visita del Pontífice a una institución dedicada al acompañamiento de personas con discapacidad. Para él, la elección de ese lugar tenía un significado especial y permitía poner en el centro a quienes necesitan cuidado, atención y reconocimiento.

Así, entre canciones, aplausos y un regalo pensado especialmente para la ocasión, Abel Pintos protagonizó uno de los momentos musicales de la visita de León XIV a la Argentina.