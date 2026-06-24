Mientras Lionel Messi celebraba sus 39 años concentrado con la Selección argentina en pleno Mundial 2026, en Rosario se desarrolló un homenaje que emocionó a miles de personas. Más de 5 mil chicos se reunieron en el Monumento Nacional a la Bandera para cantarle el tradicional “Feliz cumpleaños” al capitán argentino, con la participación especial de Abel Pintos.

La iniciativa se realizó en la ciudad donde nació el astro rosarino y tuvo como objetivo brindarle un regalo simbólico en medio de la competencia mundialista. La convocatoria reunió a niños de distintos puntos del país y rápidamente se convirtió en uno de los homenajes más destacados de la jornada.

El evento fue impulsado con una consigna clara: celebrar al futbolista más importante de la historia argentina en el lugar que lo vio nacer. Un video difundido en redes sociales resumió el espíritu de la propuesta: “Cada 24 de junio le hacemos un regalo a Leo para su cumpleaños. Pero cuando la fecha cae en medio de un Mundial, el regalo tiene que ser más lindo”.

La organización eligió el Monumento a la Bandera como escenario central. Allí, miles de chicos vestidos con camisetas argentinas, banderas y mensajes de apoyo esperaron el momento más especial de la jornada.

La sorpresa de Abel Pintos

Cuando la multitud ya estaba reunida, apareció Abel Pintos para liderar el homenaje. El cantante, una de las voces más reconocidas del país, invitó a todos los presentes a sumarse al saludo para el capitán argentino.

“¿Qué les parece si lo cantamos todos juntos y se lo regalamos a Lionel?”, preguntó el artista ante la multitud, desatando una ovación inmediata.

Minutos después, más de 5 mil voces entonaron el Feliz Cumpleaños para Messi en una escena cargada de emoción. Las imágenes recorrieron las redes sociales y rápidamente llegaron hasta la concentración de la Selección argentina.

La reacción de Messi

El homenaje no pasó inadvertido para el rosarino. A través de sus redes sociales, Messi reaccionó al gesto y agradeció las muestras de cariño recibidas durante toda la jornada.

El capitán atraviesa un gran presente en el Mundial 2026. Luego de su doblete ante Austria, se convirtió en el máximo goleador de la historia de las Copas del Mundo y mantiene intacta la ilusión de conquistar una nueva estrella con la Albiceleste.

Mientras tanto, en Rosario, la ciudad que lo vio crecer, miles de chicos le demostraron que el cariño por el ídolo sigue tan vigente como siempre. Con Abel Pintos como anfitrión y el Monumento a la Bandera como escenario, el cumpleaños número 39 de Lionel Messi tuvo un festejo a la altura de su leyenda.