Abel Pintos llega a San Juan con su nueva gira Buenaventura Tour

Abel Pintos llegará nuevamente a San Juan con “Buenaventura Tour”, una nueva propuesta musical que recorrerá distintas ciudades del país y que tendrá su presentación provincial el próximo viernes 4 de diciembre.

El concierto comenzará a las 21, en el Estadio Aldo Cantoni, donde el artista presentará un repertorio renovado después de un año marcado por nuevos lanzamientos y grandes presentaciones.

“Buenaventura Tour” propone un espectáculo diferente al que Pintos presentó durante su gira por sus 30 años de trayectoria. La propuesta combina algunas de sus canciones más recientes con temas reconocidos de su carrera que hacía tiempo no formaban parte de sus presentaciones en vivo.

De esta manera, el show busca reunir distintas etapas de la trayectoria del cantante en un mismo repertorio, con nuevas canciones y clásicos que forman parte de su recorrido musical.

Una nueva etapa musical

La llegada a San Juan se produce en un año de actividad para el artista, que además de sus presentaciones musicales tuvo una participación destacada como jurado en la pantalla de Canal 13.

Con “Buenaventura Tour”, Pintos inició una nueva etapa de conciertos en la que propone renovar el repertorio y recuperar canciones que no interpretaba en vivo desde hace un tiempo.

Las entradas para el espectáculo en San Juan ya se encuentran a la venta a través de Passline.

Cuándo y dónde será

El recital de Abel Pintos será el viernes 4 de diciembre a las 21 en el Estadio Aldo Cantoni.

Las entradas pueden adquirirse a través de la plataforma de venta habilitada para el espectáculo.