Abel Pintos y Baute opinaron fuerte sobre la denuncia a Joaquín Levinton

Abel Pintos y Carlos Baute hablaron abiertamente sobre la grave situación judicial que atraviesa Joaquín Levinton tras ser acusado por presunto abuso sexual. La denunciante, de nombre Paula, realizó la presentación ante las autoridades y sostuvo públicamente que el artista es un monstruo disfrazado de buena persona.

Por su lado, el líder de Turf se defendió categóricamente frente a los medios y remarcó: “Es una mierda lo que me está pasando. Les agradezco a los que me mandan mensajes y me apoyan. Les agradezco que me crean”.

El suceso causó un fuerte revuelo en el ámbito mediático, ya que los tres músicos forman parte del jurado del certamen Es Mi Sueño. Frente a las preguntas sobre el estado de la causa, el artista venezolano reconoció estar totalmente apartado del asunto y declaró: “No me lo creo. Lo quiero mucho. No sabía nada. Yo estoy con el concierto que hago mañana y ya me vuelvo. Qué pena porque los echo mucho de menos”.

En tanto, el reconocido cantante argentino prefirió mantener una distancia cautelosa sobre el tema y expresó: “No opino nada, no lo vi. No opino nada, porque me parecen temas delicados. No hablamos por teléfono, tenemos buena onda con mis compañeros pero no tenemos casi onda fuera del programa. Coincido con Guido, Joaquín es una persona conocida por nosotros y muy querida y por eso se genera esto. Pero en órdenes generales, son temas delicados. Hay que dejar que transcurran en los contextos que tienen que transcurrir, de la manera correcta”.

De esta manera, las declaraciones reflejan la prudencia del entorno laboral del músico de Turf mientras la Justicia investiga los hechos presentados en la denuncia.