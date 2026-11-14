La minera canadiense AbraSilver Resource Corp. anunció una serie de cambios en su junta directiva y en su equipo de alta gerencia con el objetivo de consolidar la estructura que llevará a su proyecto de plata y oro Diablillos (ubicado en Salta y Catamarca) hacia la fase de construcción. La noticia se da tras la reciente finalización del Estudio de Viabilidad Definitivo y la obtención de los permisos clave para el emprendimiento.

Para dimensionar el momento de la empresa: el Estudio de Viabilidad Definitivo (DFS, por sus siglas en inglés) es el documento técnico y económico más avanzado de un proyecto minero. Es el paso previo e indispensable para tomar la decisión final de invertir el capital y empezar a construir la mina. Con ese hito cumplido, AbraSilver necesita ahora un equipo directivo con experiencia en ejecución de obras y financiamiento.

Los nuevos nombres en la cúpula

La empresa detalló cuatro movimientos estratégicos:

Clifford Lafleur (Director): Ingeniero de minas con más de 25 años de experiencia en operaciones y desarrollo de proyectos. Actualmente es Director de Operaciones de Integra Resources y trabajó previamente en la mina de plata Las Chispas (México), liderando su puesta en marcha. Se sumará a los comités Técnico y de Sostenibilidad.

Cindy Tseo (Directora Financiera): Contadora Pública Certificada con más de 25 años de trayectoria en el sector minero. Llega procedente de i-80 Gold Corp. y reemplazará a Carlos Pinglo, quien se jubila tras haber estado en la empresa desde la fusión con Aethon Minerals en 2019. Pinglo permanecerá como asesor durante la transición. El rol de Tseo será clave para conseguir la financiación del proyecto.

Myrzah Bello (Vicepresidenta de Recursos Humanos y Sostenibilidad): Aporta más de 20 años de experiencia liderando estas áreas en empresas mineras. Su foco estará en la estrategia de contratación, dado que la compañía anticipó una importante expansión de su plantilla de cara a la construcción.

Eugenio Ponte (Vicepresidente de Asuntos Corporativos y Director Nacional): Fue ascendido en su cargo. Ponte es un ejecutivo con más de 25 años en exploración y desarrollo en Argentina, y continuará gestionando las actividades en el país y las relaciones con las autoridades y comunidades.

La visión de la conducción

El presidente y director ejecutivo, John Miniotis, destacó la llegada de los nuevos integrantes y agradeció la labor de Pinglo. "También quiero agradecer sinceramente a Carlos, quien ha desempeñado un papel fundamental en el crecimiento de Diablillos hasta donde se encuentra hoy", expresó Miniotis.

Por su parte, la presidenta ejecutiva, Marie Inkster, remarcó la estrategia de fortalecimiento del equipo. "Nos hemos centrado en consolidar y fortalecer nuestro equipo directivo y nuestro Consejo de Administración a medida que impulsamos Diablillos. Tras los nombramientos anunciados en agosto, hemos seguido trabajando para atraer talento de alta calidad... Continuaremos ampliando el equipo en los próximos meses".

Con este nuevo organigrama, AbraSilver busca encarar los próximos pasos del proyecto Diablillos, que apuntan a asegurar el financiamiento y tomar la decisión formal de construcción.