Tras la muerte de Jorge Messi a los 68 años, una de las últimas fotografías que Lionel Messi publicó junto a su padre volvió a cobrar especial significado. La imagen había sido compartida por el capitán de la Selección Argentina durante la celebración de su cumpleaños número 38, en junio de 2025.

Lionel suele mantener buena parte de su vida familiar alejada de las redes sociales y son pocas las fotografías que comparte junto a sus padres. Sin embargo, aquella celebración fue una de las excepciones.

En la publicación, el futbolista compartió varias imágenes de su cumpleaños y una de ellas lo mostraba junto a Jorge Messi y su mamá, Celia Cuccittini. Los tres aparecen abrazados durante el festejo. “¡Muchas gracias por todos los saludos y felicitaciones! ¡Les mando un abrazo grande!”, escribió entonces el capitán argentino para agradecer los mensajes que había recibido por su cumpleaños.

orge y Celia aparecen abrazados junto al capitán de la Selección Argentina en su cumpleaños número 38.

Aquella publicación terminó convirtiéndose en la última vez que Lionel compartió en sus redes sociales una fotografía junto a su padre.

El delicado momento familiar que atravesó Messi

Meses después de aquella imagen, la salud de Jorge comenzó a generar una creciente preocupación en el entorno familiar.

La situación acompañó a Lionel durante el Mundial 2026. Tras convertir ante Argelia, el capitán argentino rompió en llanto y posteriormente explicó que atravesaba días difíciles por una situación ajena a lo deportivo. “Fueron días complicados y la emoción fue por eso. Es ajeno a lo deportivo”, había expresado Messi después del encuentro.

Durante los últimos meses, Lionel permaneció pendiente de la evolución de su padre mientras Jorge atravesaba una prolongada enfermedad.

Finalmente, Jorge Messi falleció este sábado 8 de agosto en Rosario a los 68 años. Tras conocerse la noticia, numerosas instituciones, clubes y figuras del fútbol expresaron su acompañamiento al capitán argentino y su familia.

Ahora, aquella fotografía familiar publicada durante un momento de celebración permanece como uno de los últimos recuerdos que Lionel decidió compartir públicamente junto a su padre.