San Juan tendrá su primera fernetería, un nuevo concepto gastronómico que buscará convertir al fernet en protagonista de una propuesta de coctelería y comidas. Se trata de Black Rabbit, un establecimiento que abrirá este viernes 30 de octubre, desde las 19, en Entre Ríos 378 Sur, entre Mitre y Santa Fe, en pleno centro de Capital. El lugar ofrecerá diferentes tragos elaborados con fernet, tablas gastronómicas y otras bebidas. Además, desde noviembre incorporará cafetería y almuerzos.

El empresario Facundo Reyes, uno de los propietarios del emprendimiento, brindó detalles de la apertura durante una entrevista en San Juan en Noticias, de Radio Mitre. Según explicó, la intención es ofrecer una alternativa a las tradicionales cervecerías y vinotecas, con una experiencia centrada en una de las bebidas más consumidas en reuniones sociales.

Para desarrollar la propuesta, los propietarios alcanzaron un acuerdo con Branca, marca que acompañará el lanzamiento. El fernet será la especialidad del establecimiento, aunque la carta no estará limitada a su combinación tradicional con gaseosa cola, sino que incluirá distintas preparaciones de coctelería.

"Exactamente, no es solamente un fernet con coca, sino con otro tipo de bebidas, mezclado con comida", explicó Reyes al referirse al concepto que tendrá Black Rabbit.

La oferta también incluirá gin tonic, vinos y otras bebidas, pero el objetivo es que el fernet sea el producto distintivo del negocio.

Una carta gastronómica diferente

La comida será otro de los aspectos centrales de Black Rabbit. Reyes adelantó que buscaron alejarse de las propuestas habituales de los bares, donde predominan hamburguesas, pachatas y otras comidas rápidas.

"Nos inclinamos más hacia otro segmento como son las tablas, pero no una tabla de fiambre o una tabla simple de carne, sino una tabla trabajada", señaló.

La elaboración de los platos estará a cargo de Marcelo, uno de los socios, quien será responsable de la parte gastronómica. La intención es combinar las distintas preparaciones con la coctelería del establecimiento.

El empresario aseguró que buscarán ofrecer un ambiente cuidado, tanto en la calidad de los productos como en la atención al público.

Horarios, reservas y una propuesta que también tendrá cafetería

Durante el primer fin de semana, Black Rabbit abrirá viernes, sábado y domingo desde las 19, con atención hasta la madrugada. El ingreso será libre y por orden de llegada, ya que inicialmente no se habilitarán reservas.

Reyes explicó que la expectativa generada por la inauguración llevó a los socios a optar por esta modalidad. Incluso adelantó que quienes deban esperar para ingresar cuando se complete la capacidad podrán acceder a algunas degustaciones.

A partir del martes 3 de noviembre, la propuesta se ampliará. La fernetería comenzará a funcionar desde las 7 o 7.30 de la mañana con servicio de cafetería, mientras que al mediodía ofrecerá almuerzos. Por la tarde y la noche retomará su actividad gastronómica y de coctelería.

De esta manera, el establecimiento buscará funcionar durante diferentes momentos del día y no solamente como un espacio de encuentro nocturno.

Cómo surgió la idea de abrir una fernetería

El proyecto nació cuando Reyes visitó una hamburguesería que pertenecía a Marcelo, uno de sus actuales socios. En ese momento le propuso transformar el establecimiento en un concepto distinto.

"Me paré frente al local y le dije: 'Esto tiene que cambiar'. Me miró con una cara como diciéndome: 'Vos estás loco'", recordó.

La idea fue tomando forma con la incorporación de Martín, quien tenía experiencia en el sector de las bebidas, y una cuarta integrante de la sociedad, pareja de Marcelo.

"Por ahí cervecería hay una cantidad importante y creo que fue la vinoteca lo mismo. Entonces, como que decir, bueno, hagamos algo distinto, algo fuera de lo común", sostuvo Reyes.

El empresario destacó que el proyecto nació de una costumbre compartida entre amigos: el consumo de fernet en asados, reuniones y encuentros después de partidos de fútbol. A partir de esa tradición decidieron desarrollar un establecimiento especializado en la bebida.

Reyes también prepara la apertura de El Bodegón del 10

Además de Black Rabbit, Reyes adelantó que dentro de aproximadamente dos semanas tiene prevista la inauguración de El Bodegón del 10, un restaurante inspirado en Lionel Messi, Diego Maradona y la Selección Argentina.

El nuevo establecimiento estará ubicado en avenida Libertador 1.870 Este, junto al Patio Albiar, y ofrecerá comidas tradicionales como asados, milanesas, pastas y lasañas, con atención al mediodía y durante la noche.

La apertura se sumará a la actividad que el empresario mantiene en Augusto, su emprendimiento gastronómico y de entretenimiento, y en el sector del turismo estudiantil.