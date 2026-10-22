La Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero del Ministerio de Minería de San Juan abrió la consulta pública para el Informe de Impacto Ambiental (IIA) del proyecto Cantera Cerro Viejo, ubicado en el departamento de Jáchal. La iniciativa, presentada por Alfredo Seferino Rodríguez, corresponde a la etapa de explotación y fue calificada como "Pequeño Emprendimiento Minero", de acuerdo con lo establecido en el artículo 40 del Decreto N.° 0007/2024.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial del 21 de octubre de 2026, pone a disposición de toda persona física o jurídica el Expediente N.° 1100-000313-2026, que contiene la documentación técnica del proyecto. El expediente podrá consultarse en formato digital o en copias A4 en la Secretaría de Gestión Ambiental y Control Minero, de lunes a viernes de 8:00 a 12:00, con presentación de DNI y registro de compulsa.

Plazos para la participación

La consulta pública se extenderá por cinco días hábiles a partir del día siguiente de la última publicación del edicto. Las observaciones u objeciones que surjan del proceso deberán presentarse por escrito ante la Mesa de Entradas del Ministerio de Minería dentro de los tres días hábiles posteriores al vencimiento de la consulta, haciendo referencia al expediente mencionado.

Desde la Secretaría se informó que la entrega del informe en soporte magnético es gratuita, mientras que las copias impresas quedarán a cargo del solicitante.

Qué evalúa la consulta

El Informe de Impacto Ambiental es el documento técnico en el que la empresa describe las características del proyecto, evalúa sus posibles efectos sobre el ambiente y establece las medidas de mitigación y control previstas. La consulta pública es la instancia que permite a los ciudadanos y organizaciones interesadas acceder a esa información y presentar sus observaciones antes de que la autoridad ambiental emita la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

La calificación como "Pequeño Emprendimiento Minero" implica que el proyecto se encuadra en un régimen diferenciado, con procedimientos adaptados a su escala, según lo previsto en la normativa provincial.

El edicto fue firmado por Roberto Moreno, secretario de Gestión Ambiental y Control Minero, y publicado por el término de tres días hábiles.