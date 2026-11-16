Abren las compuertas del Dique Ignacio de la Roza y descargarán agua al río San Juan

A partir de este lunes 16 de noviembre, el Departamento de Hidráulica realizará una descarga permanente de agua al río San Juan. La medida consiste en la apertura de las compuertas del Dique Ignacio de la Roza para liberar un caudal constante de diez metros cúbicos por segundo.

Ante esta maniobra hídrica, la Coordinación Provincial de Respuesta ante Emergencia emitió una serie de pautas de cuidado para toda la comunidad. El organismo solicita no ingresar ni permanecer sobre el cauce del río, además de evitar actividades deportivas y recreativas en sus márgenes.

Por último, las autoridades recordaron que sigue vigente la prohibición de bañarse en el río San Juan. También pidieron respetar las indicaciones oficiales y extremar las precauciones, destacando que la prevención es responsabilidad de todos.