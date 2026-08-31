Abren las preinscripciones al Plan FinEs para completar la secundaria

El Ministerio de Educación de San Juan habilitará desde este lunes 31 de agosto la preinscripción al Plan FinEs - Terminá tu Secundario, una propuesta destinada a jóvenes y adultos que necesitan completar sus estudios secundarios. El trámite podrá realizarse hasta el viernes 4 de septiembre, de manera presencial, en la Isla del Ministerio de Educación ubicada en la planta baja del Centro Cívico, de 8:30 a 13.

La propuesta contempla diferentes líneas de acción, de acuerdo con la trayectoria educativa de cada postulante. Por ese motivo, quienes quieran acceder al programa deberán presentarse con la documentación correspondiente a la alternativa que les corresponda.

FinEs para deudores de materias

Una de las líneas está destinada a quienes terminaron de cursar como alumnos regulares el último año de la secundaria, pero adeudan materias o áreas.

Para acceder, los postulantes deben tener 18 años como mínimo y presentar el certificado de materias adeudadas, que deberá ser solicitado previamente en la escuela de origen.

FinEs II para deudores de años

Otra de las opciones está dirigida a personas que adeudan años de la escuela secundaria y cuentan con el Ciclo Básico aprobado.

En este caso, se requiere tener 22 años como mínimo y acreditar la aprobación del Ciclo Básico correspondiente a la normativa educativa bajo la cual se cursaron los estudios. Para la preinscripción se deberá presentar una copia del Libro Matriz, solicitada en la institución educativa de origen.

Entre las trayectorias educativas reconocidas se encuentran el segundo año del antiguo nivel secundario de cinco años; el 9° año de EGB 3 correspondiente a la Ley Federal de Educación; el Ciclo Básico establecido por la Ley de Educación 26.206; el primer año de Educación de Adultos (CENS); el Ciclo Básico de instituciones de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos de gestión privada y el Ciclo Básico de FinEs III.

Para completar el secundario

El Plan FinEs también cuenta con una línea destinada a quienes necesitan realizar el secundario completo.

Esta alternativa está dirigida a personas de 28 años o más que hayan completado la escuela primaria. Para realizar la preinscripción deberán presentar el certificado que acredite la finalización de los estudios primarios.

De esta manera, el programa ofrece distintas vías para que quienes interrumpieron su trayectoria educativa puedan retomar y completar la educación secundaria, contemplando tanto a quienes adeudan algunas materias como a quienes tienen años pendientes o necesitan realizar el nivel completo.