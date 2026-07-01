Abren una nueva sede para las clases de apoyo escolar gratuitas antes de las mesas de examen

Los estudiantes secundarios de hasta 18 años tendrán una nueva alternativa para prepararse de cara a las próximas mesas de examen. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Familia y Desarrollo Humano anunciaron la incorporación de la Dirección de Juventudes como nueva sede del Programa de Fortalecimiento Escolar Gratuito, con el objetivo de ampliar el acceso a clases de apoyo sin costo.

Las inscripciones para esta sede se realizarán los días 2 y 3 de julio, de 9 a 13, en la Dirección de Juventudes, ubicada en Santa Fe 123 Este, y permanecerán abiertas hasta completar los cupos disponibles.

Qué documentación se necesita

Para inscribirse será necesario presentar una fotocopia del DNI del estudiante, otra del progenitor o tutor y una copia de la partida de nacimiento.

Además, el trámite deberá realizarse con la presencia del tutor, quien deberá firmar las autorizaciones correspondientes para la participación del alumno en el programa.

Cuándo comienzan las clases

Las clases de apoyo iniciarán el 6 de julio y estarán orientadas a reforzar contenidos de las materias Lengua, Matemática, Física, Química e Inglés, con el propósito de acompañar a los estudiantes en la preparación de las evaluaciones y mesas de examen.

El programa ofrece espacios de consulta y estudio presenciales, donde docentes de distintas disciplinas brindan apoyo académico para fortalecer los aprendizajes y favorecer la continuidad de las trayectorias escolares.

Más sedes en la provincia

Con esta incorporación, la Dirección de Juventudes se suma a las sedes que ya funcionan en la Escuela Normal Superior General San Martín (Capital), la EPET N.º 3 (Rawson), el Colegio Provincial de Rivadavia, la Escuela Jorge Luis Borges (Chimbas), la EPET N.º 8 (Santa Lucía) y la Escuela Froilán Ferrero (Pocito), cuyas inscripciones se completaron durante el mes pasado.

El Programa de Fortalecimiento Escolar Gratuito forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno de San Juan en el marco del Plan Provincial de Alfabetización "Comprendo y Aprendo", con el objetivo de brindar herramientas de apoyo académico y mejorar el desempeño escolar de los estudiantes secundarios.