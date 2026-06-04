Abrieron la convocatoria para bailarines de la Gala Patria del 9 de Julio

San Juan se prepara para vivir una nueva edición de su tradicional Gala Patria del 9 de Julio, y este año el escenario será también una vidriera para el talento local. El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de la provincia lanzó una convocatoria destinada a bailarines sanjuaninos mayores de 18 años que quieran formar parte del elenco oficial de uno de los espectáculos culturales más convocantes del calendario provincial.

Las inscripciones estarán habilitadas desde el jueves 4 hasta el lunes 8 de junio exclusivamente a través de un formulario online. Luego, el miércoles 10 de junio se realizará un casting presencial, cuyo lugar y horario serán notificados por correo electrónico a los postulantes que hayan completado el registro.

Requisitos y perfil buscado

La convocatoria exige residencia en San Juan y una experiencia mínima de cinco años en disciplinas como folclore, danza contemporánea o malambo. Un jurado integrado por artistas, productores culturales y referentes de la Secretaría de Cultura evaluará técnica, interpretación, presencia escénica, capacidad de adaptación y profesionalismo.

La producción prevé un equipo de hasta 60 personas entre bailarines, actores, músicos, directores, asistentes y técnicos. Los seleccionados subirán a escena los días 8 y 9 de julio en el marco de los festejos patrios organizados por el Gobierno de San Juan.

“Buscamos que el talento local sea protagonista de las grandes celebraciones que fortalecen nuestra identidad”, destacaron desde la cartera cultural provincial.

Los interesados pueden inscribirse en bit.ly/Gala_9deJulio y evacuar dudas escribiendo a [email protected].