Abrieron la convocatoria para cubrir cuatro cargos en el Hospital Rawson

El Ministerio de Salud de la Provincia de San Juan abrió oficialmente la convocatoria para cubrir puestos vacantes en el sistema de salud pública provincial. Esta búsqueda está orientada a profesionales de la medicina que deseen dar un paso adelante en su carrera y sumarse a la gestión de formación en una de las instituciones más importantes de la región.

El concurso está destinado a la selección de profesionales para ocupar los cargos de Jefes y Jefas de Residentes en el Hospital Público Descentralizado Doctor Guillermo Rawson. Esta iniciativa busca potenciar el liderazgo médico, garantizar la excelencia en la capacitación de las nuevas camadas de especialistas y seguir reforzando la calidad de atención brindada a toda la comunidad sanjuanina.

Los interesados en postularse deberán concretar la entrega de toda la documentación requerida de manera presencial durante los días 23 y 24 de septiembre de 2026. Es fundamental cumplir con cada uno de los requisitos dentro de los plazos fijados por la autoridad sanitaria provincial para validar la postulación en el proceso de selección.

Para concretar la inscripción de forma correcta, cada aspirante tiene que presentar su Currículum Vitae junto con la fotocopia del Documento Nacional de Identidad. Asimismo, se exige el Certificado de residencia completa en la especialidad correspondiente, el cual debe estar debidamente acreditado por el Ministerio de Salud de la Nación. También es obligatorio incluir la fotocopia certificada del título profesional y el analítico de grado con todas las legalizaciones de rigor.

Esta convocatoria representa una oportunidad clave para las y los profesionales que buscan afianzar su crecimiento profesional e integrarse de manera activa en la estructura del Hospital Rawson, consolidando el trabajo en equipo y la excelencia académica en el ámbito de la salud pública sanjuanina.