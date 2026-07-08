El Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) abrió la inscripción para la 31° edición de la Olimpíada de Energía y Ambiente, un certamen nacional destinado a estudiantes regulares de nivel secundario de escuelas públicas y privadas de todo el país. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de julio de 2026.

La competencia busca incentivar el aprendizaje y la reflexión sobre una de las temáticas más relevantes de la actualidad. Los participantes deberán demostrar sus conocimientos sobre las distintas formas de energía, las fuentes renovables y no renovables, la generación eléctrica, la matriz energética de Argentina y del mundo, además de los desafíos que plantean el cambio climático, el impacto ambiental de la producción energética y las estrategias para un uso responsable y eficiente de los recursos.

Las evaluaciones fueron diseñadas por pedagogos especializados en energía, sustentabilidad y medio ambiente, con la revisión de profesionales técnicos del IAPG. El objetivo no solo es medir conocimientos, sino también promover una mirada crítica sobre el presente y el futuro del sector energético.

La Olimpíada se desarrolla en cuatro etapas eliminatorias. La primera corresponde a la selección local, que cada establecimiento organiza internamente. Luego se realizan las instancias zonal, regional y la gran final, prevista para el 20 de noviembre de 2026 en la sede del IAPG, en la Ciudad de Buenos Aires.

Las fechas ya definidas para esta edición son: evaluación local el 7 de agosto, evaluación zonal el 10 de septiembre, evaluación regional el 16 de octubre y la final el 20 de noviembre.

Uno de los principales atractivos del certamen es su sistema de premios. Los tres mejores estudiantes recibirán becas de ayuda escolar durante un año y medallas. Además, el ganador del primer puesto será distinguido en el tradicional acto por el Día del Petróleo y del Gas, junto a su familia.

La premiación también alcanza a los docentes tutores y a las instituciones educativas de los alumnos destacados. Las escuelas reciben equipamiento electrónico y los profesores obtienen reconocimientos especiales. Durante la final, además, se sortean premios tecnológicos y viajes entre los participantes.

Como complemento de la competencia, el IAPG organiza un taller de capacitación para los docentes de todos los alumnos finalistas. La actividad, con gastos cubiertos por la organización, incluye conferencias de especialistas y visitas técnicas a instalaciones vinculadas con la producción de energía, como represas, refinerías, centrales nucleares, parques eólicos y plantas fotovoltaicas.

Los interesados pueden consultar las bases, la bibliografía oficial y completar el formulario de inscripción a través del sitio web de la Olimpíada (https://olimpiada.iapg.org.ar/), donde también se encuentran los contactos de las distintas sedes del país.