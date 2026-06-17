Abrieron las audiciones para “Moliendo a Molière” en el Teatro del Bicentenario

El Teatro del Bicentenario abrió una convocatoria destinada a artistas de San Juan para participar de las audiciones de “Moliendo a Molière”, una nueva producción propia que integrará teatro, música y danza en una propuesta pensada para chicos, adolescentes y público familiar.

La iniciativa forma parte de la política cultural del teatro orientada a promover la formación artística, la producción local y la generación de oportunidades para los trabajadores de la cultura. En este marco, la obra se incorporará al Programa de Introducción a las Artes para la Niñez y Adolescencia, una propuesta que busca acercar a las nuevas generaciones al mundo de las artes escénicas a través de experiencias creativas y formativas.

La producción contará con dramaturgia y dirección de Emiliano Dionisi, coreografía de Margarita Fernández y dirección musical de Manuel de Olaso. Desde la institución destacaron que la convocatoria apunta a impulsar nuevos talentos y a brindar espacios concretos de desarrollo profesional para artistas locales.

Perfiles buscados

En esta oportunidad, el Teatro del Bicentenario busca incorporar:

Una actriz para rol protagónico.

Un actor para rol protagónico.

Cantantes con formación vocal de base lírica.

Bailarines y bailarinas con formación en danza clásica y contemporánea.

Los seleccionados formarán parte de una producción que combinará distintas disciplinas artísticas en una experiencia escénica destinada a acercar el teatro a niños, niñas y adolescentes.

Inscripciones y audiciones

Las audiciones se realizarán los días 1 y 2 de julio en el Teatro del Bicentenario. Los horarios de las instancias presenciales serán comunicados oportunamente a quienes completen el proceso de inscripción.

Los interesados podrán inscribirse hasta el 25 de junio a través de los canales habilitados por la organización. Además, el teatro dispuso un correo electrónico para consultas relacionadas con la convocatoria.

Con esta nueva producción, el Teatro del Bicentenario continúa fortaleciendo su apuesta por el desarrollo artístico local y la creación de espectáculos propios que involucren a profesionales de la provincia.