El Ministerio de Educación de San Juan anunció la apertura de inscripciones para una nueva edición del programa gratuito de apoyo escolar destinado a estudiantes del Nivel Secundario. La propuesta busca fortalecer los aprendizajes y brindar acompañamiento académico en materias clave, especialmente en una etapa del año marcada por evaluaciones y exámenes.

Las inscripciones comenzarán el próximo lunes 8 de junio y se realizarán en el Centro Tecnológico del Ministerio de Educación, ubicado en la intersección de Las Heras y Alberdi, en horario de 9 a 13.

La iniciativa ofrece clases de apoyo en Lengua, Matemática, Física, Química e Inglés, con el objetivo de ayudar a los estudiantes a reforzar contenidos, mejorar su rendimiento académico y sostener sus trayectorias educativas.

Requisitos y cupos

Para completar la inscripción, los interesados deberán presentar fotocopia del Documento Nacional de Identidad del estudiante y de su padre, madre o tutor, además de una copia de la partida de nacimiento del alumno.

Desde la cartera educativa informaron que los cupos serán limitados y que las inscripciones permanecerán abiertas hasta completar la capacidad disponible en cada una de las sedes habilitadas.

Seis sedes en distintos departamentos

Las clases se desarrollarán en establecimientos educativos distribuidos en diferentes departamentos de la provincia, con el propósito de facilitar el acceso de los estudiantes a este servicio de acompañamiento.

Las sedes confirmadas son:

Capital: Escuela Normal Superior General San Martín .

. Rawson: EPET N° 3 .

. Rivadavia: Colegio Provincial de Rivadavia .

. Chimbas: Escuela Jorge Luis Borges .

. Santa Lucía: EPET N° 8 .

. Pocito: Escuela Froilán Ferrero .

Acompañamiento para fortalecer los aprendizajes

El programa forma parte de las acciones impulsadas por el Ministerio de Educación a través del Plan de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”, una estrategia que busca generar espacios complementarios para fortalecer los procesos de enseñanza y aprendizaje durante el ciclo lectivo.

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para acompañar a los jóvenes en su recorrido escolar.

“Acompañar a los estudiantes es una prioridad. Este programa permite generar nuevas oportunidades para que los jóvenes puedan reforzar contenidos, superar dificultades y avanzar en sus estudios con más herramientas y acompañamiento”, afirmó la funcionaria.

Con esta propuesta, el Gobierno provincial busca brindar apoyo académico a estudiantes que necesiten reforzar conocimientos y mejorar su desempeño escolar, contribuyendo además a la permanencia y continuidad de las trayectorias educativas en el nivel secundario.