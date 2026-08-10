Abrieron una convocatoria para adoptar a una niña de 11 años en San Juan

El Poder Judicial de San Juan abrió una convocatoria pública y excepcional para encontrar una persona o familia que pueda asumir la guarda con fines de adopción de una niña de 11 años. La convocatoria fue dispuesta luego de que se agotaran las búsquedas entre las personas inscriptas en los registros de aspirantes a guarda con fines de adopción.

La medida está a cargo de la Jueza de Familia de Primera Nominación, Marianela López, en coordinación con la Unidad Tutelar de la Oficina Judicial de Familia y el Registro Único de Adopción (RUA). El procedimiento se realiza en cumplimiento de la Ley Nacional 26.061 y de la Convención sobre los Derechos del Niño.

Cómo es la niña

Según la información difundida por el Poder Judicial, se trata de una niña respetuosa, educada, cariñosa, colaboradora y empática. Si bien inicialmente puede mostrarse tímida, logra establecer vínculos positivos tanto con sus pares como con las personas adultas responsables de su cuidado.

Entre sus actividades preferidas se encuentran pintar, bailar y realizar patinaje artístico, además de participar de espacios deportivos y recreativos. También disfruta colaborar en las actividades cotidianas.

Actualmente asiste a una escuela de Educación Especial, donde se destaca tanto por sus aprendizajes como por su manera de relacionarse con otras personas. Cuenta, además, con apoyos profesionales que acompañan su desarrollo integral y su proceso de autonomía.

Desde el Poder Judicial señalaron que necesita una persona o familia afectuosa, estable y comprometida, capaz de brindarle contención y seguridad, respetar sus tiempos y necesidades particulares y acompañarla en el desarrollo de sus capacidades.

Quiénes pueden presentarse

La convocatoria está dirigida a personas solas, matrimonios, parejas o familias con o sin hijos que cuenten con disposición emocional, recursos afectivos y compromiso para acompañar de manera sostenida la construcción de su proyecto de vida familiar.

Un aspecto central de la convocatoria es que no es necesario estar previamente inscripto en el Registro Único de Adopción para realizar una primera consulta. Las personas interesadas recibirán información y orientación por parte del equipo especializado y deberán atravesar las correspondientes instancias de evaluación.

La presentación a la convocatoria no implica una selección automática ni genera un derecho a iniciar una vinculación. Las postulaciones serán analizadas de acuerdo con el interés superior de la niña, su historia personal, sus necesidades particulares y su derecho a ser escuchada y a que su opinión sea considerada.

Asimismo, el Poder Judicial aclaró que la información relacionada con su historia personal, situación de salud y apoyos específicos será brindada de manera reservada durante el proceso de evaluación, con el objetivo de preservar su dignidad, intimidad e identidad.

Cómo realizar la consulta

Las personas interesadas en conocer los detalles de la convocatoria pueden comunicarse con el Registro Único de Adopción (RUA) para solicitar una entrevista.