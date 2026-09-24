Abril Capdevila y Delfina Dibella representaron a la Selección Argentina de ciclismo en ruta en el Mundial 2026 que se disputa en Canadá. Las sanjuaninas compitieron este jueves 24 de septiembre en la etapa pelotón femenina Sub 23, desarrollada en la ciudad de Montreal.

Capdevila, de 22 años, y Dibella, de 20, fueron las únicas argentinas que estuvieron en la línea de largada. La competencia tuvo un recorrido de 134 kilómetros y reunió a 113 ciclistas provenientes de distintas partes del mundo.

Una prueba exigente en Montreal

La carrera comenzó a las 10 horas de Argentina y finalizó pasadas las 13:45. Las representantes sanjuaninas dieron lo mejor de sí durante la competencia, aunque no pudieron completar la prueba.

Capdevila y Dibella quedaron entre las participantes que no lograron finalizar el recorrido. En total, otras 50 ciclistas tampoco pudieron completar los 134 kilómetros de la competencia.

El podio de la prueba

El primer puesto y la medalla de oro fueron para Viktoria Chladonova, de Eslovaquia, quien completó la prueba en 3 horas, 49 minutos y 10 segundos. La canadiense Isabella Holmgren terminó segunda después de disputar el sprint final.

El tercer lugar quedó para Fleur Moors, de Bélgica, quien finalizó a 33 segundos de la ganadora. De esta manera, las tres primeras posiciones quedaron en manos de representantes de Eslovaquia, Canadá y Bélgica.

Ahora será el turno de Videla

La presencia sanjuanina en la Selección Argentina tendrá continuidad este viernes 25 de septiembre con la participación de Ramiro Videla. El ciclista será parte de la etapa pelotón masculina del Mundial que también se disputará en Montreal.

La competencia masculina comenzará a las 10 horas de Argentina y tendrá un recorrido de 174,2 kilómetros. Videla será una de las esperanzas argentinas para la prueba que marcará el cierre de la presencia sanjuanina en esta semana mundialista.