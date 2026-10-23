Abrió la convocatoria para la Feria de Emprendedores y Artesanos edición Halloween

Amatista lanzó una convocatoria abierta para participar de una nueva edición de su Feria de Emprendedores y Artesanos, que tendrá una temática especial de Halloween. El encuentro se realizará el domingo 25 de octubre, de 18 a 22, en el Club Inca Huasi, en San Juan.

La propuesta está destinada a emprendedores, artesanos y productores interesados en presentar sus productos, comercializar sus creaciones y formar parte de un espacio de intercambio y promoción de la producción local.

Esta edición combinará la creatividad y el espíritu emprendedor con la temática de Halloween, con el objetivo de ofrecer una jornada con propuestas originales y generar oportunidades para quienes desarrollan proyectos independientes.

Desde la organización señalaron que la iniciativa busca continuar generando espacios de encuentro y crecimiento para quienes apuestan por sus ideas y emprendimientos. En ese sentido, la feria apunta a visibilizar el trabajo de productores y artesanos, además de acercar sus propuestas a la comunidad.

Cómo participar de la feria

Los interesados en sumarse a la edición Halloween de la Feria de Emprendedores y Artesanos pueden solicitar información e inscribirse a través del teléfono 264 586 0970 o mediante la cuenta de Instagram @amatista.sj.feria.

La convocatoria permanece abierta para quienes deseen exhibir y comercializar sus productos durante la jornada del domingo 25 de octubre, en un encuentro que busca reunir talento local, creatividad y propuestas independientes.