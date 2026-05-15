Abusó a su hijastra menor de edad, la dejó embarazada y fue detenido

La Justicia de San Juan comenzó a investigar un hecho que estremece a la comunidad local. Todo salió a la luz cuando una adolescente de 16 años rompió el silencio y le confesó a su madre que su padrastro había abusado de ella. Los episodios habrían ocurrido el año pasado en la provincia de Buenos Aires, cuando la víctima tenía apenas 15 años y convivía con el acusado.

A raíz de estos ataques, la joven quedó embarazada y cursó una gestación de 32 semanas. Luego de dar a luz hace pocos meses, tomó la difícil decisión de entregar al recién nacido en adopción para intentar reconstruir su futuro.

La investigación quedó en manos de la UFI ANIVI, cuyos funcionarios localizaron al sospechoso, un hombre de origen porteño identificado como S.J.S., en Buenos Aires. Posteriormente, fue trasladado a San Juan para rendir cuentas ante la ley.

En la audiencia realizada este jueves, el fiscal Roberto Mallea y el ayudante fiscal Benjamín Spatzer solicitaron que se inicie formalmente la investigación por el delito de abuso sexual con acceso carnal. Aunque el acusado recuperó la libertad, el juez de garantías Diego Sanz confirmó que la causa seguirá su curso en la provincia durante los próximos ocho meses.

Los defensores oficiales Javier Quiroga y Laura Tejada intentaron que el proceso no se realizara en la provincia planteando la incompetencia jurisdiccional, pero su pedido fue descartado por el magistrado.

Como parte de las medidas fundamentales de prueba, la Justicia ordenó realizar un examen de ADN al trabajador rural para contrastar su código genético con el del bebé. Esta pericia será determinante para el avance de la causa que busca dar una respuesta judicial a la pesadilla vivida por la adolescente.