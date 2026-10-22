Una paloma que apareció en el lugar de un compañero ausente, recuerdos de profes que dejaron huella y declaraciones románticas al aire fueron parte de una nueva edición de UPD Unidos por el Desafío, el programa de GRUPO HUARPE que combina conocimientos, entretenimiento y pasión estudiantil. Esta vez, el Colegio San Vicente de Paul, de Rawson, y la EPET N°1 Ingeniero Rogelio Boero, de Capital, se enfrentaron por un lugar en el repechaje 3, con el sueño de acercarse al viaje de egresados a Bariloche.

Por el equipo azul participaron Anna Cortéz y Kalil Sánchez, representantes de 5° A del San Vicente de Paul. Del lado naranja, Bruno Quintero y Gino Miriani defendieron a 5° 5ta de la Boero. Los cuatro llegaron preparados para poner a prueba sus conocimientos, aunque también hubo espacio para las historias del aula y los mensajes especiales.

Anna Cortéz y Kalil Sánchez contra Bruno Quintero y Gino Miriani. FOTO HUARPE.

Una paloma misteriosa y saludos con destinataria

Los estudiantes compartieron anécdotas que demostraron que la vida escolar también tiene sus momentos inolvidables. Desde el equipo que recordó con cariño a sus profes practicantes, a quienes extrañan, hasta el relato de un episodio que algunos podrían considerar místico: una paloma se sentó en el lugar de un compañero que había faltado a clases. ¿Casualidad o señal del universo? La historia quedó para el recuerdo.

Los representantes de la Boero, además, aprovecharon las cámaras para dedicarles mensajes a sus novias. Uno de ellos lanzó una frase que se robó la atención: “Saludos a mi Julieta, que acá está su Romeo”. Shakespeare habría aprobado el gesto, aunque esta vez el escenario fue el estudio de UPD.

En el juego, la ruleta abrió la competencia con preguntas de distintas materias. El equipo azul acertó Historia, mientras que el naranja sumó respuestas correctas en Geografía y Ciencia. Después, ambos equipos siguieron acumulando puntos con las consignas de Ciencia, Historia, Geografía y Arte. Hasta ese momento, la diferencia era mínima y todo podía pasar.

El tercer bloque cambió el ritmo del enfrentamiento. En el Tutti Frutti, los azules sumaron nueve puntos con la letra T y los naranjas consiguieron siete con la D. Luego llegó la lluvia de preguntas, una instancia decisiva en la que cada respuesta podía acercar a los participantes a su objetivo.

Y cuando parecía que la jornada ya había entregado suficientes sorpresas, llegó el momento de conocer quién se quedaría con la victoria. En un cierre cargado de emoción, el equipo azul del Colegio San Vicente de Paul se impuso por 30 a 24 y consiguió el pase al repechaje 3. Anna y Kalil siguen en carrera por el sueño de Bariloche, mientras que la Boero dejó su marca con una paloma inolvidable y varios saludos que llegaron directo al corazón.

Wabi acompañó la jornada con regalos

Laura Carmona de Estética Wabi llegó a UPD. FOTO HUARPE.

La edición también contó con la visita de Laura Carmona, de estética Wabi, quien llevó regalitos para los participantes y presentó su propuesta de bienestar. El espacio ofrece tratamientos faciales y corporales con profesionales especializados, además de planes de nutrición personalizados. Carmona, que también es nutricionista, explicó que cuentan con un equipo médico y atención de lunes a sábados, con diferentes horarios para solicitar turnos.

De cara a los próximos meses, recomendó reservar con anticipación debido a la alta demanda. Los interesados pueden comunicarse al 264 400-1084.

Dónde verlo

UPD se emite de lunes a viernes de 18:30 a 19:30 horas, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con conducción de Mari Leiva y Lito García.