Academia Wanda online, cuánto cuestan los cursos y qué incluyen

Wanda Nara anunció el inicio de Academia Wanda, un espacio virtual diseñado para transmitir las estrategias que la posicionaron en el ámbito laboral. La propuesta se organiza en tres ejes centrales denominados Tu mentalidad, Tu marca y Tu expansión. En la presentación realizada en redes sociales, la conductora utilizó como eslogan la frase "Elegirme fue mi mejor negocio" para definir el espíritu de la iniciativa.

El contenido pedagógico se distribuye en tres módulos que contienen videos y audios personalizados según detalló el periodista Guido Záffora en el programa Pasó en América. Dentro de la plataforma, destaca una sección especial llamada Blindate, enfocada en brindar recursos para afrontar cuestionamientos y administrar la exposición pública.

Respecto a la finalidad de las clases, la mediática explicó que "Todo lo que vos soñás, creés y proyectás lo podés lograr y, sobre todo, lo podés hacer y vivir de eso, y tener frutos. En este curso vas a tener todas las herramientas que necesites".

La suscripción tiene un costo de 100.000 pesos para residentes en Argentina y de 67 dólares para quienes se inscriban desde el exterior. Sobre el impacto del aprendizaje, Nara sostuvo que "Van a tener las preguntas que se hacen ante los conflictos y las respuestas. Cuando terminen el curso se van a sentir una persona diferente". El acceso a los materiales es ilimitado una vez realizado el pago único.

Finalmente, al reflexionar sobre su trayectoria y el motivo de este lanzamiento, la empresaria concluyó con una declaración contundente sobre su camino al éxito al afirmar que "No llegué hasta acá porque me eligieron, llegué porque empecé a elegirme yo antes que nadie".