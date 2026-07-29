El Gobierno de San Juan confirmó que siete personas murieron este miércoles en el siniestro aéreo ocurrido en la zona del Parque Provincial Ischigualasto. Las víctimas participaban de una capacitación vinculada al combate de incendios forestales cuando el helicóptero en el que viajaban sufrió el accidente.

La aeronave era un helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), según informó el Ministerio de Seguridad Nacional. El aparato estaba siendo utilizado para una capacitación en San Juan y posteriormente tenía previsto trasladarse a La Rioja, donde debía colaborar en las tareas de control de un incendio forestal.

El Ejecutivo provincial expresó su “profundo dolor” por lo ocurrido y acompañó a las familias, seres queridos y compañeros de las víctimas.

Las siete víctimas

Las personas fallecidas fueron identificadas como:

Rubén Castro, comisario general y jefe de Bomberos.

Jorge Carbajal, comisario inspector y segundo jefe de Bomberos.

Carlos Heredia, director de Protección Civil.

Germán Videla, comisario general y subjefe de la Policía de San Juan.

Matías Valenzuela, piloto del helicóptero.

Andrés Bosch, brigadista de la Agencia Federal de Emergencias.

Rodrigo Aimeta, brigadista de la Agencia Federal de Emergencias.

El último contacto

De acuerdo con el comunicado del Ministerio de Seguridad Nacional, el último contacto con el helicóptero se registró a las 10.26. Posteriormente, otra aeronave que se encontraba en la zona localizó el lugar del impacto y dio aviso a las autoridades.

Equipos de emergencia y personal de los organismos competentes fueron desplegados en el sector para realizar tareas de acceso, asistencia y relevamiento, en coordinación con las autoridades provinciales.

Las causas del siniestro permanecen bajo investigación. La Agencia Federal de Emergencias informó que continuará en contacto con los organismos intervinientes y que brindará nuevos datos oficiales a medida que sean corroborados.

El mensaje del Gobierno

En su comunicado, el Gobierno provincial manifestó sus condolencias y señaló que acompaña “con respeto a las familias, seres queridos y compañeros de tareas de las víctimas en este difícil momento”.

La tragedia provocó una fuerte conmoción en San Juan, ya que entre las víctimas se encontraban altos mandos de la Policía, responsables de Bomberos y Protección Civil, además de brigadistas nacionales y el piloto de la aeronave.