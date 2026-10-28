La investigación del accidente ferroviario ocurrido este miércoles 28 de octubre en las inmediaciones de Urda, en Toledo, España, apunta a una posible falla en el sistema de señalización y a una autorización de circulación que habría permitido avanzar a un tren AVE de Renfe cuando otro convoy se encontraba detenido sobre la misma vía.

Según las primeras informaciones publicadas por medios españoles, el tren de alta velocidad habría impactado desde atrás contra una formación de Iryo en el punto kilométrico 118 de la línea que conecta Madrid con Sevilla. Las hipótesis iniciales señalan que un operador del centro de control de Atocha habría autorizado la continuación de la marcha del AVE pese a la presencia del otro tren.

El accidente dejó al menos 10 muertos, según los primeros reportes difundidos durante la mañana, aunque las autoridades advirtieron que el balance podría aumentar. Las causas todavía no fueron establecidas de manera oficial.

Qué se sabe sobre la señalización y la posible orden errónea

Una de las principales líneas de investigación busca establecer si el sistema automático de protección ferroviaria funcionaba correctamente al momento del choque.

El sistema LZB, utilizado en la línea Madrid-Sevilla, supervisa la circulación y puede ordenar el frenado automático cuando detecta determinadas condiciones de riesgo. De acuerdo con especialistas citados por medios españoles, una eventual avería podría haber obligado a operar bajo un sistema alternativo de señalización, con mayor intervención humana.

El ingeniero José María Goicolea Ruigómez, integrante de la Asociación de Ingenieros de Caminos, planteó la posibilidad de que el sistema automático estuviera fuera de servicio y que se hubiera producido un error humano. Sin embargo, aclaró que se trata de una hipótesis y que todavía no cuenta con confirmación técnica.

Por su parte, las primeras reconstrucciones periodísticas indican que un operador habría dado la orden de continuar al tren de Renfe pese a que el Iryo permanecía detenido. Los investigadores deberán verificar las comunicaciones, los registros de circulación y las condiciones en las que se tomó esa decisión.

Las causas todavía no están confirmadas

La investigación deberá determinar por qué se detuvo el tren Iryo, qué información recibieron los responsables del control ferroviario y si los mecanismos de seguridad estaban operativos.

También será necesario establecer si se aplicaron los procedimientos correspondientes para circular ante una eventual falla de señalización y si existieron errores humanos o técnicos que contribuyeran al siniestro.

Hasta el momento, no hay elementos suficientes para atribuir responsabilidades individuales ni para afirmar que el accidente se debió exclusivamente a una avería o a una decisión equivocada.

El análisis de los registros de ambos trenes y de las comunicaciones entre el centro de control y los maquinistas será clave para reconstruir la secuencia exacta del choque y determinar qué medidas podrían evitar una tragedia similar.