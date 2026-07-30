El piloto y especialista en accidentes aéreos Guillermo Tufró analizó el accidente del helicóptero que cayó en el Parque Provincial Ischigualasto, en Valle Fértil, San Juan, donde murieron sus siete ocupantes, y explicó si una tragedia de estas características podría haberse evitado.

Según su análisis preliminar, una pérdida repentina de visibilidad sería una de las principales hipótesis para explicar el siniestro. El experto sostuvo que la presencia de niebla y bajas condiciones de visibilidad en la zona podrían haber obligado al piloto a modificar la trayectoria habitual y volar a menor altura.

En declaraciones a LN+, Tufró explicó que la aeronave podría haber seguido un sector más bajo del terreno, posiblemente el lecho de un río, hasta que un cambio brusco en las condiciones meteorológicas habría dejado al piloto sin referencias visuales.

“En mi opinión, tiene que haber seguido el lecho del río por bajos techos. Y en un momento se le cerró de golpe”, señaló el especialista, aunque aclaró que todavía faltan elementos técnicos para determinar con certeza qué ocurrió.

La pérdida de visibilidad, una situación crítica

Tufró explicó que este tipo de situaciones representan uno de los escenarios más peligrosos para un helicóptero, debido a la forma en la que estas aeronaves operan.

A diferencia de los aviones, los helicópteros suelen depender en gran medida de referencias visuales externas y vuelan a alturas mucho menores. Ante la pérdida de esas referencias, el piloto puede sufrir una rápida desorientación espacial.

“El helicóptero es normalmente inestable. Si uno entra en un giro, quiere girar más; si uno entra en una picada, quiere picar más. No es como el avión, que es totalmente estable”, explicó.

El especialista indicó que ingresar inesperadamente en una zona de niebla o nubes puede dejar al piloto sin capacidad de interpretar correctamente la posición de la aeronave. “Meterse en nubes, o sea, en pérdida de visibilidad, normalmente son entre 30 y 50 segundos y se pierde el control del helicóptero. Esto es mundial”, afirmó.

Además, señaló que muchas veces la reducción de visibilidad ocurre de manera progresiva, lo que puede llevar al piloto a considerar que todavía tiene margen para continuar.

“Puede empezar con un kilómetro, después son 500 metros. Entonces uno baja la velocidad y cree que puede seguir volando”, explicó.

¿Podía haberse evitado la tragedia?

Al ser consultado sobre la posibilidad de evitar un accidente de estas características, Tufró aseguró que una de las ventajas de los helicópteros es la posibilidad de realizar un aterrizaje preventivo en casi cualquier lugar.

“El helicóptero puede aterrizar en cualquier lado, si uno toma la decisión correcta. No necesita un aeropuerto, no necesita nada”, sostuvo.

Según explicó, ante un empeoramiento de las condiciones meteorológicas, el piloto podría haber decidido descender, esperar una mejora del clima y continuar el viaje cuando existieran condiciones más seguras.

Sin embargo, advirtió que en algunas situaciones pueden influir factores externos, como la presión por cumplir horarios, llegar al destino previsto o evitar explicar una interrupción del vuelo.

“Lo ideal es dejar que el piloto use su criterio y no ponerle ningún tipo de presión, porque entonces mete en su decisión aeronáutica una presión externa”, remarcó.

El factor humano, una clave en la investigación

El especialista también destacó que las investigaciones aeronáuticas no solo analizan la aeronave y las condiciones meteorológicas, sino también los llamados factores humanos.

Tufró explicó que se debe evaluar el estado físico y emocional del piloto, además de cualquier circunstancia personal que pudiera haber influido en la toma de decisiones.

“No sabemos cómo durmió la noche anterior, si tenía un hijo enfermo o si tenía problemas de divorcio. Hay tantas cosas que pueden influir en el piloto que hay que analizar todo esto”, afirmó.

Además, señaló que este tipo de accidentes pueden involucrar incluso a pilotos con gran experiencia. “Normalmente es un accidente de gente con mucha experiencia que tiene ese segundo en el que se sobrevalora o arriesga inútilmente”, expresó.

Cuándo podrían conocerse las causas

Tufró aclaró que todavía no es posible determinar con precisión cómo ocurrió el accidente y que los investigadores deberán analizar todos los elementos disponibles.

“No puedo afirmar ninguno de estos factores porque no los conozco. Ni siquiera los deben conocer todavía quienes están investigando”, sostuvo.

De todos modos, estimó que la pérdida de visibilidad y la posterior pérdida de control podrían ser los factores principales que expliquen el siniestro. “En 30 días se va a saber y ya les adelanto que el 90% va a ser pérdida de visibilidad y pérdida de control del helicóptero”, concluyó.