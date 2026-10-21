Un accidente de tránsito se registró durante la tarde de este miércoles 21 de octubre en la intersección de avenida Ignacio de la Roza y Vélez Sarsfield, en Rivadavia, donde un automóvil y una motocicleta protagonizaron un choque.

De acuerdo con las primeras informaciones, el hecho ocurrió pasadas las 18.30 horas y uno de los vehículos involucrados sería una camioneta Volkswagen Taos blanca, que quedó atravesada sobre la calzada tras el impacto. El siniestro ocurrió en una zona de intenso tránsito vehicular, lo que generó preocupación entre quienes circulaban por el sector.

El hecho llamó la atención de los conductores que transitaban por la zona, donde se observó una importante circulación de vehículos. Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que se produjo el choque y si hubo personas heridas.

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