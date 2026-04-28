Un accidente doméstico generó preocupación este lunes por la tarde en el departamento Santa Lucía, cuando dos hermanitos resultaron heridos tras la caída de un portón en el ingreso de su vivienda.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:30 en una casa ubicada sobre calle Lamadrid al 2000. Según informaron fuentes del caso, todo sucedió en cuestión de segundos, mientras la madre de los menores intentaba abrir el acceso principal.

De acuerdo al relato de la mujer, el portón metálico se desestabilizó de manera repentina y se desprendió de su estructura. En su caída, impactó contra sus dos hijos, una niña de 6 años y un niño de 4, que se encontraban a su lado en ese momento.

La situación generó momentos de tensión en el lugar. De inmediato se dio aviso al sistema de emergencias 911, lo que permitió la rápida intervención de personal sanitario.

Tras una primera evaluación, la médica interviniente dispuso el traslado urgente de ambos menores en ambulancia al Hospital Rawson.

En el centro de salud, los niños quedaron bajo observación médica, donde profesionales analizan la gravedad de las lesiones provocadas por el impacto.

En el caso interviene la UFI Delitos Especiales, que investiga las circunstancias en las que se produjo el accidente.