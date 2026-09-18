Un hombre de 56 años murió este jueves luego de protagonizar un siniestro vial sobre la ruta 20, a la altura de calle Zapata, en la localidad de Las Chacritas, departamento 9 de Julio. En el hecho también resultó herido un efectivo del Grupo GERAS de la Policía de San Juan, quien fue trasladado al Hospital Dr. Guillermo Rawson.

El accidente ocurrió cuando el automóvil en el que circulaba el oficial principal Cristian Medina, quien aparentemente se encontraba franco de servicio, colisionó con un Renault 4 ocupado por dos personas mayores. El impacto se produjo mientras el efectivo regresaba desde el departamento de Caucete por la mencionada ruta.

Como consecuencia del choque, el conductor del Renault 4 falleció. Fuentes policiales identificaron a la víctima como Carlos Ariel Cortez, de 56 años. En tanto, su acompañante, Nelio Ezequiel Rodríguez Guaquinchay, de 34 años, fue trasladado al Hospital Rawson para recibir atención médica.

Tras el siniestro, personal policial se presentó en el lugar para intervenir en las primeras actuaciones y establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión. Posteriormente, efectivos de los móviles Cobras se hicieron presentes en la base policial del hospital y entrevistaron a Rodríguez Guaquinchay, quien manifestó que el fallecido era su padrastro.

Por otra parte, el oficial Medina ingresó al Hospital Dr. Guillermo Rawson para someterse a distintos estudios médicos. De acuerdo con la información brindada desde la guardia del nosocomio, el efectivo se encontraba consciente, llevaba colocado un collarín ortopédico y no presentaba sangrado. Los profesionales le realizaron controles para evaluar las lesiones sufridas durante el impacto.

Según el parte médico inicial, el integrante del Grupo GERAS se encontraba fuera de peligro, aunque permanecía bajo observación mientras se completaban los estudios correspondientes.

La investigación quedó orientada a determinar la mecánica del accidente y las causas que provocaron el choque entre ambos vehículos. Personal policial y las autoridades judiciales intervinientes avanzaron con las actuaciones para esclarecer el hecho ocurrido en la ruta 20, en Las Chacritas.