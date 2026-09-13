El diputado nacional de Unión por la Patria Aldo Leiva protagonizó este sábado un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 11, a la altura de la provincia de Chaco, por causas que aún son materia de investigación judicial y pericial.

El siniestro vial ocurrió pasadas las 18:15 en el kilómetro 1019, dentro de la jurisdicción de Colonia Benítez, cuando el vehículo que conducía el legislador —un Toyota Camry— impactó contra un camión Scania. A pesar de la violencia del choque, una ambulancia con profesionales de la salud de Femechaco acudió al lugar y constató que no se registraron personas heridas.

Por disposición del Equipo Fiscal N° 15, tanto el diputado Leiva como el conductor del transporte de carga —identificado con las iniciales P. L. B.— fueron sometidos a los correspondientes controles de alcoholemia. Ambos tests arrojaron un resultado de 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre, lo que permitió descartar de plano el consumo de sustancias como factor desencadenante del hecho.

Como consecuencia de la colisión se produjo un bloqueo parcial del carril descendente de la traza nacional. Ante esto, personal de la Policía Caminera desplegó un operativo preventivo para ordenar la circulación vehicular y garantizar la seguridad en el sector hasta finalizar las tareas de peritaje y el posterior retiro de los rodados.