A poco más de un mes del trágico choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro, que provocó la muerte de seis personas, entre ellas el youtuber argentino Gaspar "Gaspi" Prim Díaz y el cineasta Lucas Vigniale, las autoridades brasileñas dieron a conocer los primeros resultados de la investigación. Uno de los datos que más llamó la atención es que una de las aeronaves realizó lo que los especialistas definieron como un "vuelo invisible", ya que nunca apareció en los radares del sistema de control aéreo.

La investigación está a cargo del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa), que analizó la documentación presentada por ambos helicópteros antes del despegue y reconstruyó sus recorridos.

Según el informe preliminar, el helicóptero matrícula PR-DJJ despegó desde el aeropuerto Santos Dumont con destino a Guaratiba. A bordo viajaba únicamente el piloto Charles Marsillac.

La otra aeronave, matrícula PP-MAC, partió desde el aeropuerto de Jacarepaguá con destino a Angra dos Reis. Era comandada por Alexandre Souza y transportaba a cuatro pasajeros: Gaspar Prim Díaz, Lucas Vigniale, Lucas Frota y Oliver Tree.

El hallazgo que desconcierta a los investigadores

El informe del Cenipa reveló que ambos helicópteros tenían previsto utilizar las mismas Rutas Especiales de Helicópteros (REH), atravesando sectores coincidentes del espacio aéreo.

La colisión ocurrió entre los puntos conocidos como Tachas y Piabas, sobre la línea hidroeléctrica de Grota, en las inmediaciones de Recreio.

Sin embargo, el dato más relevante es que el helicóptero PP-MAC nunca fue detectado por los radares del Sistema Brasileño de Control del Espacio Aéreo (Sisceab) durante todo el vuelo.

En cambio, el PR-DJJ fue monitoreado normalmente desde el despegue hasta instantes antes del impacto. Su última posición registrada indicaba que volaba a unos 244 metros de altura (800 pies) y a una velocidad cercana a los 200 kilómetros por hora.

Esa ausencia total de registros del PP-MAC es lo que los investigadores describen como un "vuelo invisible", un aspecto que ahora se convirtió en una de las principales líneas de investigación para determinar cómo pudo producirse el choque.

Sin cajas negras

Otro elemento que complica el trabajo de los investigadores es que ninguno de los dos helicópteros contaba con registradores de datos de vuelo (FDR) ni con registradores de voz de cabina (CVR), conocidos popularmente como "cajas negras".

El Cenipa aclaró que la normativa brasileña no obligaba a instalar estos dispositivos en las aeronaves involucradas.

Además, el informe descartó que el clima haya sido un factor determinante en el accidente. Al momento del vuelo había buena visibilidad, vientos suaves y condiciones aptas para las operaciones aéreas.

El impacto y las explosiones

Tras la colisión, uno de los helicópteros cayó sobre los terrenos de una iglesia abandonada que había sido alquilada por la automotriz china BYD, ubicada sobre la Avenida das Américas.

La aeronave explotó al impactar contra el suelo y las llamas alcanzaron varios vehículos eléctricos almacenados en el predio, generando una serie de explosiones que pudieron verse desde distintos puntos de Río de Janeiro.

El otro helicóptero cayó sin incendiarse y fue hallado con el tren de aterrizaje retraído.

Quiénes eran los argentinos fallecidos

Gaspar Prim Díaz, conocido popularmente como Gaspi, tenía 23 años y era uno de los creadores de contenido más populares de Argentina. Acumulaba más de 2,8 millones de seguidores en Instagram y se había convertido en una figura de YouTube gracias a su característico saludo: "Buenas".

En 2022 fue elegido Youtuber del Año en los Coscu Army Awards y este año había participado de la Velada del Año V organizada por Ibai Llanos en España.

Lucas Vigniale, de 28 años, era cineasta y productor audiovisual. Había trabajado junto a artistas como Bizarrap, Duki, Wos, Trueno y Nicki Nicole, y recientemente había estrenado su primer largometraje, "El Tren Fluvial", reconocido en el Festival de Berlín 2026. Además, en su juventud integró las divisiones formativas de rugby del Club Liceo Naval.

Las autoridades brasileñas continúan analizando la información recopilada para establecer con precisión las causas del accidente y determinar por qué una de las aeronaves permaneció fuera del alcance de los sistemas de vigilancia aérea durante todo el vuelo.