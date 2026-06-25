El Ministerio Público Fiscal, a través de la Unidad Fiscal Delitos Especiales, inició una investigación formal para esclarecer el siniestro vial con fallecido ocurrido en jurisdicción de la Comisaría 3° de la capital sanjuanina. El hecho se registró el 24 de junio de 2026 a las 23:20 horas, momento en que las autoridades judiciales recibieron la notificación sobre el deceso de un hombre en la vía pública.

La víctima fatal fue identificada como Bravo Edgar Aníbal, quien conducía un automóvil marca Chevrolet modelo Ónix en sentido sur a norte por la calle Periodista Sanjuanino, en el tramo comprendido entre las arterias Estrada y Pedro de Valdivia. En el vehículo particular también viajaban 3 ocupantes más al momento del impacto.

Por causas que actualmente se intentan establecer mediante las pericias correspondientes, el automóvil que guiaba Bravo colisionó por detrás a una camioneta marca Hilux que circulaba por delante en su mismo sentido de marcha, la cual era conducida por Firmapaz Alberto. Tras ese primer contacto, el rodado menor perdió el control y terminó impactando de forma directa contra un árbol situado en el margen este de la calzada.

El personal médico de la ambulancia del servicio 107 arribó al sitio del accidente y constató el fallecimiento de Bravo en el propio lugar del hecho. Como consecuencia directa del fuerte impacto, 2 de las personas que acompañaban al conductor fallecido sufrieron diversas heridas y debieron ser trasladadas de urgencia al Hospital Dr. Guillermo Rawson para recibir asistencia médica.

Las autoridades judiciales confirmaron que no se registraron personas detenidas a raíz del episodio. Como parte de las medidas legales preventivas y de recolección de evidencia, la policía procedió al secuestro de los 2 vehículos intervinientes en el choque. Asimismo, se llevó a cabo el levantamiento del cuerpo de la víctima y su posterior traslado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia de rigor para determinar las causas eficientes de la muerte.