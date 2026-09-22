El accidente ocurrido en Brasil tiene como protagonista a un helicóptero Bell 430 fabricado en 2001, una aeronave que, según la información difundida, contaba con certificación vigente hasta agosto de 2027. La aeronave fue encontrada en una zona boscosa de la Serra de Santa Catarina después de casi 24 horas de búsqueda.

En San Juan, el helicóptero involucrado fue un Bell 412EP, una aeronave diferente a la que sufrió el accidente en Brasil. La tragedia ocurrió el 29 de julio en una zona del Parque Provincial Ischigualasto y dejó siete personas fallecidas.

El Bell 430 de Brasil

El helicóptero que cayó en Brasil era un Bell 430 fabricado en 2001, con capacidad para un piloto y hasta siete pasajeros. De acuerdo con la información publicada tras el accidente, la aeronave estaba habilitada para operar y tenía certificación vigente hasta agosto de 2027.

La aeronave desapareció luego de partir desde Porto Belo, en la costa norte de Santa Catarina, con destino a São Joaquim. Los equipos de emergencia finalmente localizaron los restos en la Serra de Santa Catarina, donde confirmaron la muerte de los cinco ocupantes.

El Bell 412EP de San Juan

El accidente ocurrido en San Juan involucró a un Bell 412EP, que había sido fabricado en 2010. La aeronave perdió contacto durante un vuelo y posteriormente fue localizada en una quebrada del Parque Provincial Ischigualasto.

El operativo para llegar hasta el lugar del impacto estuvo condicionado por las características del terreno y la dificultad para acceder al sitio. Finalmente, los equipos de rescate recuperaron los cuerpos de las siete personas que viajaban a bordo.

Las diferencias entre ambos casos

Además de tratarse de modelos diferentes, las aeronaves estuvieron involucradas en accidentes ocurridos en escenarios distintos. Mientras el helicóptero brasileño fue encontrado en una zona boscosa de la Serra de Santa Catarina, el sanjuanino terminó en una quebrada del Parque Provincial Ischigualasto.

Las investigaciones de cada accidente avanzan por separado para determinar las circunstancias que provocaron las respectivas tragedias. Las similitudes en los operativos de búsqueda y rescate no permiten establecer por sí mismas una relación entre ambos hechos.

Los datos de las aeronaves

El Bell 430 involucrado en Brasil fue fabricado en 2001 y tenía capacidad para un piloto y siete pasajeros. En tanto, el Bell 412EP accidentado en San Juan correspondía a una aeronave fabricada en 2010.

De esta manera, los dos accidentes tienen como protagonistas a helicópteros de la marca Bell, pero de modelos y años de fabricación diferentes. La comparación permite dimensionar las características de las aeronaves sin adelantar conclusiones sobre las causas de cada accidente.