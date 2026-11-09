Un masivo contingente de 300 miembros de la Acción Católica de San Juan partió rumbo a la provincia de Córdoba para participar de un encuentro federal, en una movilización que incluyó la histórica integración de la comunidad de sordos local. Los fieles se concentraron en las instalaciones de la Catedral de San Juan Bautista, desde donde emprendieron el viaje terrestre distribuidos en una flota de cuatro colectivos de larga distancia.

La partida estuvo marcada por escenas de profunda emoción, abrazos familiares que dominaron el altar mayor de la Catedral durante la foto grupal previa al abordaje. Los organizadores destacaron la meticulosa logística para coordinar a los cuatro micros, poniendo especial énfasis en las dinámicas de acompañamiento necesarias para que la delegación de la comunidad de sordos pudiera integrarse activamente en todas las instancias del viaje.

La delegación sanjuanina llegará en pocas horas a territorio cordobés. Este tipo de viajes comunitarios representa el cierre de un año de intenso trabajo social, formativo y de asistencia que los distintos grupos de la Acción Católica desarrollan en las parroquias de los departamentos de San Juan, consolidando los lazos entre jóvenes, adultos y familias.